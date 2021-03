Revanchards, les Nets retrouvent les Pistons pour boucler la boucle

Il suffit parfois d’un événement ou d’un match pour changer le cours d’une saison dans une équipe. Les Rockets peuvent en témoigner puisque la blessure de Christian Wood, le 4 février dernier, a plongé la formation texane dans le noir et dans une série de quinze défaites d’affilée…

Pour les Nets, le tournant ne se situe pas uniquement dans le transfert de James Harden mi-janvier, mais surtout le 9 février dernier à Detroit. Ce soir-là, Kyrie Irving et ses coéquipiers s’inclinent 122-111 face aux Pistons, la lanterne rouge de la ligue à ce moment-là de la saison.

« C’est un match qui a changé les choses pour nous, qui nous a permis d’avancer », estime Jeff Green au New York Post. « Donc ce samedi, ce sera intéressant. Leur équipe a un peu changé, car Blake Griffin n’est plus avec eux mais avec nous. On leur en doit une et on a besoin d’aborder le match avec la même concentration que lors des dix derniers matches. »

« Ça nous a soudés. On a beaucoup parlé après ce match. On en était malade »

Green a tout dit. Les Nets retrouvent les Pistons ce samedi soir, avec Blake Griffin dans leur camp désormais, même s’il ne jouera pas, mais surtout avec une série de onze victoires en douze matches dans les jambes. Et tout a commencé après cette défaite, qui a marqué les joueurs de Brooklyn dont certains avaient pris la parole dans le vestiaire.

« Je ne me souviens pas mot pour mot de ce qui avait été dit, et je ne pense pas que je puisse le dire publiquement, mais on écoutait tous et on a tous apporté notre grain de sel », se souvient l’ancien ailier de Boston. « On a opéré des changements et ça a été positif. »

Steve Nash lui-même est revenu il y a quelques temps sur l’impact de ce match sur la suite de la saison de ses troupes. « On a revisionné ce match à Detroit et on s’est rendu compte de la pauvreté de notre exécution. Il n’y avait aucune dureté. Mentalement et physiquement, on n’était que l’ombre de nous-mêmes. »

Les Nets étaient alors forts avec les forts et faibles avec les faibles et une défaite face à la pire équipe de la ligue avait touché leur ego. « Ça nous a soudés », analyse Bruce Brown. « On a beaucoup parlé après ce match. On en était malade. On avait lâché une rencontre qu’on aurait dû gagner, c’est évident. »

Les retrouvailles de samedi soir sont donc une façon pour Brooklyn de boucler la boucle et de prouver que les Nets ont bien changé depuis ce 9 février dernier. « Ils nous ont battus la dernière fois, donc c’est une bonne opportunité pour nous », annonce James Harden. « On ne va prendre aucun adversaire à la légère. »