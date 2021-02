Le cinq majeur de la semaine | James Harden en patron

Honneur aux stars des équipes invaincues cette semaine avec le meilleur passeur et le meilleur marqueur de la NBA. Il y a d’abord James Harden, qui s’impose clairement comme le leader de Brooklyn par sa création et toujours sa faculté à marquer quand l’équipe a besoin. Les kilos ont disparu, la sélection de tirs est meilleure et sa complicité avec Kyrie Irving est grandissante. Du très grand Harden ! A ses côtés, à l’arrière, Bradley Beal, titulaire au All-Star Game alors qu’il avait été snobé la saison passée. Complet, il profite de la montée en puissance de Russell Westbrook et d’une meilleure défense pour mener les Wizards à une série de quatre victoires de suite.

Un cinq 100% côte Est

Sur les extérieurs, difficile de ne pas citer Jimmy Butler. Il enchaîne trois triple-double, et le Heat grignote son retard pour se rapprocher du Top 8. L’altruisme de la star du Heat reste remarquable, mais ce n’est pas certain que ça lui valide une nouvelle sélection au All-Star Game. Pour Julius Randle, c’est en très bonne voie, et l’intérieur des Knicks se comporte presque comme un « franchise player » par sa régularité et son leadership.

Enfin, on complète notre cinq de la semaine par un 5e joueur de la conférence Est, peut-être le meilleur depuis le début de saison : Joel Embiid. Le pivot des Sixers a épuré son jeu, et il est devenu cette semaine le premier joueur de Philadelphie à atteindre la barre des 50 points depuis Allen Iverson !