La ridicule expulsion de J.J. Redick

Après Draymond Green, « game changer » des temps modernes, qui a marqué la défaite des Warriors à Charlotte de son empreinte après avoir concédé deux fautes techniques synonymes d’expulsion à 9 secondes de la fin, voici J.J. Redick !

Alors que son équipe était en mission pour revenir d’un écart de 24 points face à Boston, le vétéran des Pelicans a quelque peu perdu son sang-froid au début du quatrième quart-temps, réclamant d’abord un « and-one » après un panier de Zion Williamson pour finalement récolter son premier avertissement.

Un ballon envoyé « avec force » pour Josh Tiven

L’incident semblait clos, mais J.J. Redick a ensuite joué de malchance. Après un coup de sifflet à l’encontre d’Aaron Nesmith sur lui, le shooteur a eu le malheur d’envoyer le ballon un peu trop fort, et surtout avec un effet, vers l’arbitre Josh Tiven pour effectuer la remise en jeu. Sauf que ce dernier a estimé que le geste était intentionnel et l’a donc sanctionné d’une deuxième faute technique.

Dans le feu de l’action, on aurait pu penser que l’officiel avait eu peur pour ses bijoux de famille puisque l’effet du ballon l’a obligé à tendre la jambe. Il s’explique après le match.

« La première faute technique a été infligée après un juron envers un officiel suite à un ressentiment consécutif à un « no-call ». La seconde technique a été justifiée par l’envoi du ballon avec force envers un officiel », a-t-il déclaré. On vous laisse juger si le ballon est envoyé fortement…

Un coup de boost pour le reste de l’équipe ?

A ce moment du match, les Pelicans se battaient pour revenir d’un écart de 24 points qu’ils avaient déjà comblé de moitié. A la différence de l’incident avec Draymond Green, ce coup du sort n’a pas entamé le moral de New Orleans, qui a déployé la même énergie après cet incident pour aller arracher la victoire en prolongation (120-115).

« Ça a un peu joué, mais je trouve qu’on a été dans l’énergie tout le match. Même quand on était à – 24, je trouve qu’on jouait. C’est plus moi qui souffrait pour essayer de trouver des solutions en attaque. Boston défendait bien sur nous. On a réussi à mieux s’en tirer sur la fin, mais notre effort a été bon tout au long du match. Je pense qu’en effet, l’épisode avec J.J. Redick et le côté émotionnel qui en est ressorti nous a été bénéfiques », a noté Stan Van Gundy après la rencontre.

Un détail a toutefois retenu l’attention du coach des Pelicans pour résumer l’absurdité de la situation : « Ce que je lui ai dit, c’est que je n’ai pas le souvenir d’avoir vu un gars se faire expulser alors que le coup de sifflet était en sa faveur, mais c’est comme ça. »