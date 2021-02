Le choix payant de Billy Donovan

Le deuxième quart-temps des Bulls contre Detroit fut affreux : 16 points marqués seulement, à 6/18 au shoot et cinq ballons perdus. Les minutes ont été longues offensivement et les Pistons ont alors appuyé là où ça fait mal. Il y a eu jusqu’à 25 points d’avance.

Au retour des vestiaires, Billy Donovan a voulu construire sur la fin de cette première mi-temps, ces deux minutes où Chicago, avec un 6-0, a réussi à passer de 61-37 à 61-43.

Pour cela, et alors qu’il aurait pu mettre un genou à terre et laisser ses jeunes pousses profiter d’une seconde mi-temps sans enjeu, il a misé sur ses anciens : Tomas Satoransky, Denzel Valentine et Thaddeus Young ont commencé la seconde période devant Coby White, Patrick Williams et Wendell Carter Jr, restés sur le banc.

« Je voulais mettre les joueurs dont j’estimais qu’ils pouvaient faire le boulot défensivement et essayer de revenir le plus possible », se justifie le coach des Bulls pour NBC Sports. « Je suis certain que les jeunes étaient sans doute déçus de ne pas avoir eu l’opportunité de commencer ce troisième quart-temps. »

« Le coach désirait envoyer un message, leur rentrer un peu dedans et les jeunes ont bien répondu »

Le choix de Billy Donovan fut double et payant. D’abord, les Bulls vont revenir après avoir réalisé un excellent troisième quart-temps (remporté 12-27). Puis, les jeunes auront alors une pression, une motivation pour poursuivre les efforts fournis par les anciens.

« Ils ont observé les autres et comme on est revenu, ils avaient alors plus de responsabilités », explique l’ancien entraîneur d’Oklahoma City. « Je leur rends hommage, ils sont restés dans le match. Ce n’est pas une question de manque de confiance envers eux, c’était simplement qu’ils n’avaient pas été au niveau nécessaire. En tant que professionnels, ils ont rejoint les vestiaires, repris leurs esprits, accepté qu’il fallait faire plus afin de se préparer pour leur retour sur le parquet. »

Coby White, Patrick Williams et Wendell Carter Jr. ont chacun élevé leur niveau de jeu en seconde mi-temps. Les deux premiers ont inscrit des paniers primés importants dans le « money time » et le dernier a montré un visage bien plus combatif. Le pari de Billy Donovan a parfaitement fonctionné.

« On a appris », affirme Coby White. « Le coach va vous défier, je l’ai souvent répété », ajoute Zach LaVine. « Le coach désirait envoyer un message, leur rentrer un peu dedans et les jeunes ont bien répondu. »

Patrick Williams a notamment inscrit 12 points en dernier quart-temps avec, comme le meneur, un panier à 3-pts qui a fait beaucoup de mal aux Pistons dans les ultimes secondes.

« J’ai dit à Patrick qu’il avait marqué un gros tir », se réjouit Thaddeus Young, qui a parlé à Wendell Carter Jr. et Coby White pour leur expliquer le pourquoi du comment de cette décision de Billy Donovan. « Il est jeune donc il n’a pas pensé que c’était un gros tir. On en avait besoin, et j’ai dit la même chose à Coby. »