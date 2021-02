Le temps des excuses est terminé pour Cleveland

Depuis le début de saison, J.B. Bickerstaff avance un discours de bâtisseur et de patience. Il sait que les Cavaliers ont des faiblesses et il mise donc avant tout sur l’état d’esprit et l’intensité pour rendre cette équipe, assez moyenne globalement et surtout quand il y a autant d’absents, la plus compétitive possible.

C’est pourquoi après les différentes défaites de ces derniers jours, il a toujours souligné et retenu le positif. Les Cavaliers avaient résisté contre les Bucks, à deux reprises, avant de lâcher en seconde mi-temps. Puis, face à Phoenix, pareil, tout s’était joué dans les ultimes minutes.

Après le déplacement à Denver en revanche, et cette très lourde défaite (133-95), la cinquième de suite, le coach n’a pas retenu ses flèches.

« Il n’y a aucune excuse pour expliquer notre manière de jouer ce soir », lance-t-il au Plain Dealer. « On ne peut pas se laisser traiter comme ça. C’est le plus décevant pour moi. On doit avoir une certaine fierté. Je peux m’accommoder des erreurs et des shoots manqués. Mais pas du manque de combat qu’on a montré dans cette rencontre. »

Les Cavaliers ont fait illusion pendant seulement quatre minutes, les premières de la partie. Ensuite, la défense a pris l’eau de partout, laissant les Nuggets shooter à 60% de réussite et 44% à 3-pts. Nikola Jokic et ses coéquipiers n’ont perdu que 10 ballons et inscrit au moins 30 points dans chaque quart-temps.

« Dès l’entre-deux, on a joué sans énergie, sans esprit de compétition, sans enthousiasme »

Bref, ils n’ont rencontré aucune résistance alors que les Cavaliers se veulent être une formation accrocheuse et tenace en défense. « On ne peut pas se permettre de livrer à nouveau une telle performance », a réagi Isaac Okoro. « Dès l’entre-deux, on a joué sans énergie, sans esprit de compétition, sans enthousiasme. On doit frapper les premiers et éviter d’encaisser le premier coup. »

Avec neuf défaites en onze matches, Cleveland est en pleine tempête et il faut finir ce « road-trip » à l’Ouest avec des déplacements à Portland, Los Angeles (face aux Clippers) et Golden State. Il va donc falloir vite retrouver du mordant, sinon de nouvelles défaites vont logiquement s’accumuler.

« C’est évidemment frustrant car on sait de quoi on est capable, du niveau auquel on peut jouer », relate Jarrett Allen. « On veut atteindre ce niveau à chaque match, mais là, on ne l’a pas trouvé. On veut mettre ce match derrière nous, se dire que c’est décevant, que ce n’est pas nous. On sait qu’on doit faire mieux. »