Flopping : Kristaps Porzingis pris par la patrouille

Quand un garçon de 2m20 floppe, ça se voit forcément plus… Kristaps Porzingis peut en témoigner puisqu’il écope d’un avertissement pour cette gesticulation injustifiée après un contact avec Solomon Hill. Le problème, c’est que l’ailier des Hawks avait écopé d’une faute et que c’est survenu à un moment où les deux formations étaient très proches. La bonne nouvelle, c’est que les genoux de Porzingis ont résisté à cette cascade arrière.

Pour rappel, un second avertissement est sanctionné par une amende de 5 000 dollars, puis 10 000, 15 000 et 30 000 dollars à chaque nouveau rappel à l’ordre. Et à partir du sixième, le joueur se voit infliger des matchs de suspension.