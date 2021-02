Luka Doncic passe-t-il trop de temps à « pleurnicher » auprès des arbitres pour réclamer des fautes ? C’est un thème qui revient de plus en plus souvent, même chez les fans des Mavs, et Zach Lowe l’a exprimé dans son podcast.

« Luka est devenu l’un des plus grands pleurnichards de toute la NBA », explique le journaliste d’ESPN. « C’est constant, chaque fois qu’il drive, il se plaint. Il dépense tellement d’énergie à pleurnicher devant les arbitres et à hausser les épaules devant ses coéquipiers, que cela pompe souvent toute l’énergie de son équipe. »

Cela n’explique pas les problèmes actuels de Dallas, qui n’a gagné qu’un seul de ses huit derniers matchs, et pointe à une triste 14e place dans la conférence Ouest (9 victoires – 14 défaites), d’autant que c’est une habitude que le Slovène avait déjà la saison dernière, et qu’il reconnaissait lui-même…

Seulement l’impression est différente lorsque l’équipe tourne bien et que Luka Doncic se plaint de temps à autre, et lorsque les défaites s’accumulent et que ça devient un des fils rouges de la rencontre.

En tout cas, la critique n’a pas du tout, mais alors pas du tout plu à Mark Cuban.

« Je vais vous dire exactement ce que je pense. Va te faire foutre, Zach Lowe. Tu n’y connais rien », a répliqué le propriétaire de Dallas sur Vice TV. « Je connais Luka et ce n’est pas un grand pleurnichard. C’est juste qu’il est passionné. Ça lui tient à cœur, il veut gagner. On lui fait subir des merdes et on peut le voir se plaindre et parler dans une des cinq langues qu’il maîtrise. Mais non, ce n’est pas un pleurnichard. C’est un joueur. »

La réplique est très violente, surtout que Zach Lowe est l’un des journalistes les plus respectés et appréciés de l’univers NBA. Mais dans les périodes de tempête, Mark Cuban est toujours prêt à taper fort dans les médias pour attirer les critiques et ainsi les détourner de son équipe.