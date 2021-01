Reconverti reporter d’un soir, Klay Thompson a retrouvé le sourire

À l’écouter chambrer les adversaires et se marrer avec Stephen Curry dans l’interview d’après-match, on peut supposer que Klay Thompson va bien. Pour la deuxième année de suite, il ne va pas fouler les parquets, la faute à une rupture d’un tendon d’Achille, mais le moral est bon, et c’est déjà une bonne nouvelle.

« Je le vis bien » assure-t-il à NBC. « Revenir à la salle, ça me rend encore plus affamé de reprendre. C’est juste un peu lassant par moments. C’est lent pour essayer de guérir mon tendon d’Achille et passer à l’étape suivante pour travailler ma mobilité, mais je me sens bien. Je suis évidemment heureux d’être avec mes coéquipiers. »

Pas question en revanche de brûler les étapes. L’exemple de Kevin Durant le prouve. On peut revenir à son meilleur niveau malgré cette grave blessure. « Malheureusement, je ne joue pas, et ça me tue chaque jour. Mais je veux jouer encore longtemps, et je ne veux pas que ma convalescence soit gâchée par le moindre incident. »

Un T-shirt de Kobe Bryant sous sa veste, les pieds sur la table, il ajoute : « C’est clairement une nouvelle montagne à gravir, mais quand je vois tous ces autres sportifs de haut niveau qui sont revenus au même niveau, ça me motive de savoir qu’il y a cette issue au bout. J’aime être libre de mon corps, et pour l’instant, ce n’est pas le cas. Cela prendra du temps pour que je redevienne le joueur que j’étais. »