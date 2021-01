Les Nets commencent à trouver le bon rythme

Ce n’était certes que Oklahoma City en face, mais les Nets ont quand même impressionné vendredi soir. Marquer 147 points, sans Kevin Durant, leur meilleur marqueur, c’est remarquable.

Ces 147 points (record de franchise sans prolongation), à 57 % de réussite au shoot, avec 19 paniers primés et 33 passes décisives viennent s’ajouter aux 132 unités marquées contre les Hawks il y a quelques jours.

« On se rapproche. Tout doucement on progresse des deux côtés du terrain », constate et se réjouit Steve Nash pour ESPN. « On a parfois été en difficulté défensivement, mais on est de plus en plus solide. Offensivement, on commence à voir plus de rythme, les joueurs commencent à savoir comment évoluer les uns avec les autres. On voit James Harden mettre la main sur la rencontre et manipuler les défenses. »

Très propre, le MVP 2018 a effectivement brillé avec 25 points (9/14 au shoot), 10 passes (une seule balle perdue) et 10 rebonds face à son ancienne franchise. « On commence à trouver le rythme offensivement », avance lui aussi le barbu. « La balle circule. On joue bien. Mais défensivement aussi. »

La meilleure défense, c’est l’attaque

C’est déjà plus contestable puisque le Thunder, une des plus mauvaises attaques de la ligue, a marqué 125 points et shooté à 46 % de réussite. Là encore, il faut rappeler que les Hawks, malgré leur défaite, avaient passé 128 points aux Nets. Clairement, comme le dit Steve Nash, il y a « encore beaucoup de chemin à parcourir défensivement ». « Ce n’est pas notre point fort », ne cache pas l’ancien meneur des Suns ou des Mavericks.

Les Nets sont conscients que ce n’est que le début d’une aventure. Pour l’instant, les résultats post-transfert d’Harden sont bons, avec six victoires en huit matches et quatre succès de rang.

« Cela n’arrive pas tous les jours, dans l’histoire, d’avoir un tel groupe », assure Kyrie Irving, 25 points également face à Théo Maledon et ses coéquipiers. « Certains étaient titulaires dans leur équipe l’an passé et d’autres étaient des candidats pour le trophée de MVP. Et avoir autant de talent collectif pour ne pas s’en servir le mieux possible, ce serait dommage. On sera défié tous les soirs et nos adversaires donneront toujours le meilleur d’eux-mêmes. On essaie de trouver de la continuité et d’utiliser nos forces. »

Et pour l’instant, et ce n’est pas une surprise avec un trio Irving – Harden – Durant, c’est l’attaque.