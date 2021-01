[Programme du soir] Luka Doncic et les Mavs vont tenter de stopper le Jazz

Mais avant ça, il y aura plusieurs duels intéressants, comme ce Hornets – Pacers à 01h00, ou le Raptors – Kings à 01h30. À la même heure, sur beIN Sports 1, les Pelicans de Zion Williamson seront eux opposés aux Bucks de Giannis Antetokounmpo. Ça risque donc d’être assez musclé et spectaculaire sous le cercle…

Les Sixers seront de leur côté peut-être privés de Joel Embiid à Minnesota (02h00) tandis que les Nets sont à OKC à la même heure, en direct sur beIN Sports Max 4.

Quant aux Nuggets, autre équipe en forme du moment, ils seront eux à San Antonio à partir de 02h30.

Pour faciliter les commentaires sur le programme, vous pouvez les afficher en pleine page à l’adresse suivante : https://www.basketusa.com/commentaires/?616763/ et contrairement aux articles classiques, le fil de commentaires sera en mode « LIVE DISCUSSION », c’est-à-dire que les commentaires se chargeront automatiquement et seront classés du plus récent au plus ancien.