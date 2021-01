Pour exploser, Anfernee Simons doit enfin se faire violence

Après trois saisons, Anfernee Simons vient tout juste de dépasser la barre des 100 matches joués en NBA. L’arrière a montré, par séquences, son talent et ses qualités, mais il manque de régularité.

Et pour cause, il le confirme à The Athletic, il souffre d’un déficit de confiance en lui. C’est pourquoi il échange depuis peu avec un psychologue. « J’ai une barrière mentale. Je doute de moi-même. »

Sauf qu’avec la récente blessure de C.J. McCollum et un bilan collectif très mitigé pour l’instant, les Blazers ne peuvent pas se contenter d’un Anfernee Simons moyen, qui hésite à faire parler son talent. Le jeune joueur doit se faire violence et faire sauter cette barrière.

« Je me suis dit qu’il fallait en finir avec ça », poursuit-il. « Si on veut quelque chose, il faut aller le chercher. Il n’y a rien de mal dans le fait de vouloir les choses quand on travaille dur pour ça. Je ne veux rien laisser sur le parquet, ne rien regretter. Voilà comment j’aborde chaque match. Avec une mentalité de tueur. »

« Je dois me prouver encore et encore que je peux jouer à haut niveau de manière régulière »

Depuis que C.J. McCollum est absent, sur les quatre derniers matches donc, Anfernee Simons tourne à 15.5 points de moyenne en 24 minutes. Il est même encore meilleur sur les trois dernières parties avec 18.7 points par match, à 53% de réussite au shoot et 56% à 3-points !

« Je pense qu’il est prêt pour ça », affirme Terry Stotts. « La défense de Houston était concentrée sur Damian Lillard, donc si Anfernee, comme Gary Trent Jr., peut se montrer, ça ne peut qu’être positif pour nous et lui. »

Damian Lillard estime justement qu’Anfernee Simons a « quelque chose à prouver ». Le principal intéressé sait d’ailleurs que ce moment est important pour sa carrière mais qu’il devra aussi perdurer. Il ne peut pas seulement être incisif alors que C.J. McCollum est à l’infirmerie, puis redevenir discret ensuite.

« Je dois continuer avec cette attitude, car deux bons matches, ce n’est pas assez. Je dois me prouver encore et encore que je peux jouer à haut niveau de manière régulière. Je dois me le prouver à moi-même avant de le prouver aux autres. Je dois me concentrer sur moi-même. »