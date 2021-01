De retour après un long isolement, Michael Porter Jr. ne voulait pas perturber l’élan de Denver

Le début de saison a été compliqué à Denver. Avec les départs de Jerami Grant et Torrey Craig, l’équipe avait perdu de son impact défensif sur les ailes, le club misant beaucoup sur Michael Porter Jr. De quoi agacer Will Barton, qui ne se voyait pas comme un sixième homme et l’a rapidement fait savoir…

Finalement, la mise à l’écart de « MPJ », isolé quasiment trois semaines par les protocoles sanitaires de la ligue, d’aboord pour avoir été cas contact, puis pour avoir attrapé le Covid-19, a simplifié les choses pour Mike Malone.

Et après 4 défaites sur les 5 premiers matchs, Denver a retrouvé du rythme, remportant 6 des 9 matchs suivants. Obligé d’observer l’évolution de loin, Michael Porter Jr. a bien vu que l’équilibre défensif des Nuggets était meilleur sans lui, et il admet qu’il ne voulait pas le perturber lors de son retour.

« Will Barton jouait vraiment très bien sur l’aile et je ne voulais pas tout gâcher. Je voulais simplement revenir et apporter une étincelle en sortie de banc »

« En revenant dans la rotation après avoir été absent si longtemps, c’était mon état d’esprit », avoue-t-il au Denver Post après son gros match à 30 points et 8 rebonds pour arracher la victoire face à Dallas. « On jouait bien, je voulais juste revenir pour aider l’équipe de toutes les manières possibles. Will (Barton) jouait vraiment très bien sur l’aile et je ne voulais pas tout gâcher. Je voulais simplement revenir et apporter une étincelle en sortie de banc. Maintenant, moi et les gars avons vraiment développé une alchimie. »

Pour le moment, Michael Porter Jr. est-il davantage utile comme sixième homme ? En l’absence de Jamal Murray, expulsé, son talent offensif a en tout cas été précieux pour renverser la vapeur en fin de match.

Mais pour Mike Malone, ce débat sur le nom des titulaires n’a aucun intérêt.

« Tout le monde se concentre sur les titulaires. C’est tellement important, pour tout le monde », confie-t-il. « Je ne comprends pas pourquoi. Si vous avez la chance de finir le match, c’est beaucoup plus important que d’entendre votre nom avant le match, dans une salle vide. Mais bon, je digresse. »

Un message aux journalistes et aux fans, mais aussi à ses propres joueurs, sans doute, car c’est bien Will Barton qui a mis le débat sur la table en début de saison. Preuve que c’est important pour les joueurs…