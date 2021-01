Les Timberwolves se vengent des Spurs et mettent fin à leur série de sept défaites

Déçu d’avoir rater le tir de la gagne dans le temps réglementaire la veille, avant de voir son équipe perdre en prolongation, D’Angelo Russell envoie deux banderilles d’entrée.

Lonnie Walker IV, titulaire à la place d’un DeMar DeRozan au chevet de son père malade, tient les Spurs avec 6 points de suite, mais les Wolves font toujours la course en tête. Alors il enchaîne de nouveau 6 points pour recoller. Minny bascule finalement en tête après une fin de période compliquée en attaque des deux côtés (25-22).

Les Texans ont du mal et doivent attendre près de trois minutes pour marquer. Minny en profite pour faire un petit écart de 7 points que Lonnie Walker IV, encore lui, va gratter petit à petit comme un grand : il enfile 10 points en 2 minutes pour repasser devant (38-36) ! Les deux clubs ont encore une fois du mal à conclure la période, fatigués par les efforts de la veille, et San Antonio en profite pour garder les rênes de la partie (49-44).

Les Spurs à bout de souffle

Le duo Russell-Beasley fait tout ce qui est en son pouvoir pour compenser l’absence de Karl-Anthony Towns, au repos pour ne pas risquer d’aggraver sa blessure au poignet, inscrivant les 14 points de leur équipe dans la première partie du troisième quart-temps. C’est assez pour rester dans le coup. Reid, Vanderbilt ou Okogie viennent leur prêter main forte, mais les Spurs s’articulent autour de LaMarcus Aldridge pour garder le contrôle dans cette nouvelle période pauvre en points (69-66).

Celui qui parviendra à faire un run aura de bonnes chances de faire le trou. Patty Mills le sait et enchaîne deux 3-points, San Antonio passant un 8-2 d’entrée pour prendre 9 points d’écart.

Mais les locaux vont répondre avec un 11-0, dont 6 points de suite sur lancers-francs, pour repasser devant. Les Spurs sont sonnés et n’arrivent pas à mettre le coup de collier pour reprendre l’avantage, que ce soit en attaque ou en défense avec un stop. Ils sont à -4 à une minute de la fin, et seuls D’Angelo Russell et Ricky Rubio marquent des points, sur lancers francs, dans ces ultimes secondes beaucoup moins palpitantes que la veille.

Au forceps, les Wolves (3-7) mettent fin à leur série de sept défaites de rang et décrochent leur troisième victoire de la saison, mais restent à la dernière place de l’Ouest. Ils ont quatre jours pour se reposer avant la réception des Grizzlies. Les Spurs (5-5) en ont un de moins avant d’aller à Oklahoma City.