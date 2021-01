En prolongation, DeMar DeRozan et les Spurs gâchent le retour de Karl-Anthony Towns

Absent depuis six matchs (six défaites), Karl-Anthony Towns est de retour pour les Wolves, avec son poignet gauche tout de même protégé. Sa simple présence fait beaucoup de bien à la troupe de Ryan Saunders, avec un Malik Beasley qui a la main chaude en ce début de rencontre. Et artille à 3-points.

Au relais de KAT, Naz Reid inscrit également un 3-points au buzzer du premier quart-temps, et Minnesota a pris les devants (34-28) grâce à son adresse extérieure, sans parvenir toutefois à écarter San Antonio.

Car si Anthony Edwards et Ricky Rubio sont agressifs en début de deuxième quart-temps, DeMar DeRozan prend son équipe sur ses épaules pour revenir dans la rencontre. Aidé par Patty Mills, il est impliqué sur tous les points de son équipe dans un 11-2 qui permet aux Spurs de passer devant (40-41). Naz Reid répond mais c’est Dejounte Murray qui prend le relais côté texan et, à la mi-temps, il n’y a qu’une possession d’écart (58-60).

DeMar DeRozan brillant

Le jeu collectif de San Antonio fatigue une défense des Wolves déjà friable, et Karl-Anthony Towns est obligé de s’arracher offensivement pour garder son équipe dans le coup.

L’adresse de Malik Beasley s’est éteinte, celle de D’Angelo Russell n’est jamais arrivée, mais Minnesota s’accroche et prend même les devant (85-83) sur un nouveau 3-points de Naz Reid à la fin du troisième quart-temps.

L’opportunisme de Patty Mills fait un bien fou à San Antonio et les deux équipes enchaînent les réussites. Personne ne se détache à l’entame du « money time » alors que le duo D’Angelo Russell – Karl-Anthony Towns répond à DeMar DeRozan. L’arrière est brillant, avec notamment ce panier avec la faute face à Anthony Edwards, dans la dernière minute, où il parvient à glisser le ballon dans le panier en évitant le contre de Karl-Anthony Towns.

Mais en face, l’intérieur marque de loin, bientôt imité par D’Angelo Russell (avec la planche) et les Wolves sont devant (113-111) à 15 secondes de la fin. DeMar DeRozan égalise sur la ligne des lancers-francs, et D’Angelo Russell rate le tir de la gagne. Prolongation.

Patty Mills, l’étincelle de la prolongation

L’étincelle viendra de Patty Mills dans le temps réglementaire. Au bout du bout de deux possessions, l’Australien inscrit deux tirs décisifs, alors que Keldon Johnson se bat avec l’énergie d’un premier quart-temps.

Les Wolves semblent eux sur les rotules mais ils sont toujours à portée (122-125) quand Ricky Rubio relance le ballon pour Anthony Edwards à 11 secondes de la fin. Le rookie voit DeMar DeRozan revenir sur lui à 3-points et il attaque le cercle mais, avec trois points d’écart au compteur, il comprend qu’il doit ressortir le ballon. Sauf que ses coéquipiers ne sont pas placés et LaMarcus Aldridge intercepte le cuir.

Les Wolves n’ont même pas l’énergie de faire faute et Patty Mills s’échappe pour permettre aux Spurs de signer leur troisième victoire de suite (5-4) alors que Minnesota tombe pour la septième fois de suite (2-7).