CJ McCollum enfonce les Kings

Rien ne va plus à Sacramento, battu par Toronto la veille après avoir encaissé 144 points, et dépassé par les Blazers dès la fin du premier quart-temps cette nuit.

Portland donne le ton d’entrée en attaquant la raquette par CJ McCollum et Jusuf Nurkic au dunk. L’arrière est déjà chaud et il ajoute deux paniers de loin qui ne laissent rien présager de bon pour les locaux. Le score penche déjà sérieusement en faveur des Blazers après le 3-points de Robert Covington et le dunk de Derrick Jones Jr (11-24).

Les hommes de Terry Stotts continuent leur marche solitaire en profitant de l’entrée de Carmelo Anthony qui signe son arrivée sur le parquet avec deux paniers de suite afin de porter la marque à 24-38 après 12 minutes.

Quatre 3-points de suite pour régler l’affaire

L’entrée d’Hassan Whiteside, attendue comme un électrochoc par Luke Walton, ne change pas vraiment la donne, même si l’intérieur débute le deuxième acte par deux paniers près du cercle et une passe décisive pour le 3-points de Glenn Robinson III (35-42). Portland répond par un 14-3 alimenté par Dame Lillard, Carmelo Anthony et la paire Kanter-Nurkic (36-50). Les 3-points de Robert Covington et Gary Trent Jr font alors passer les Blazers à +21 peu avant la pause (45-66), de quoi voir venir pour la suite…

Portland ne tarde toutefois pas à enfoncer le clou, à l’image du dunk puis du alley-oop de Derrick Jones Jr qui laisse ensuite le soin à CJ McCollum d’aligner quatre paniers primés de suite pour terminer le boulot, l’écart passant alors à +31 suite à un hook de Jusuf Nurkic (55-86).

Tyrese Haliburton, Cory Joseph et Glenn Robinson III peuvent continuer de se battre jusqu’à la fin, l’écart est fait et Portland s’impose 125-99 au final, presque sans avoir eu à forcer.