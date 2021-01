Nigeria : Mike Brown renonce aux fenêtres internationales de février

Les fenêtres internationales sont un casse-tête pour les sélections qui désirent rapatrier leurs joueurs NBA. C’est également le cas pour les assistants et les coachs qui composent les sélections, comme Mike Brown, sélectionneur du Nigeria depuis février 2020, mais qui va devoir passer son tour à l’occasion du rassemblement de février.

L’assistant de Steve Kerr à Golden State a annoncé qu’il allait devoir « rester avec les Warriors », avant d’indiquer que le reste du staff, dirigé par l’ancien sélectionneur, Alex Nwora, sera bien présent.

« Alex a beaucoup d’expérience et de connaissances dans le coaching de cette équipe. Tout ces gars vont pouvoir revenir en février, ce qui va nous aider à assurer la continuité pour l’avenir » a expliqué le technicien.

L’ancien sélectionneur à la barre ?

Un dirigeant de la fédération nigériane a toutefois indiqué à ESPN qu’Alex Nwora n’avait pas encore donné son accord, notamment en raison de problèmes familiaux. « S’il est disponible, et on espère qu’il le soit, alors oui, il sera l’homme qui dirigera l’équipe. Sinon, on emploiera les services de l’un des assistants coachs qui sont venus avec nous au Rwanda. Quoiqu’il arrive, on est préparés pour qu’Alex soit le premier choix », a-t-il déclaré.

L’assistant des Bucks, Darwin Ham, Jordi Fernandez, des Nuggets, ou encore John Kuester (ancien coach des Pistons de 2009 à 2011) composaient notamment le staff de Mike Brown.

Lors du dernier rassemblement avec Mike Brown comme coach principal en novembre dernier, le Nigeria avait remporté ses trois matchs de qualifications, face au Soudan du Sud (76-56), au Rwanda (62-83) et au Mali (91-68).

Les trois prochains matchs du Nigeria auront lieu les 19, 20 et 21 février, face aux trois mêmes adversaires.