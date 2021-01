Utah en a marre d’être sur courant alternatif

Après deux belles victoires contre les Clippers et les Spurs, Utah espérait enchaîner contre une équipe de Brooklyn pas au mieux, qui faisait sans Kevin Durant. Mais cette dernière a tout de suite montré qu’elle en voulait plus, avec un Kyrie Irving sur son nuage auteur de 18 points à 7/7 dans le premier quart, conclu sur le score de 35-14.

« On n’avait pas le sens de l’urgence » note Quin Snyder, cité par le Salt Lake Tribune. « Je pense qu’on n’a rien fait de bien. Il y avait un manque d’intensité, de concentration en défense. »

Un rayon dans lequel le Jazz en impose pourtant d’ordinaire. Mais ses deux meilleurs éléments se sont manqués.

« On n’était pas agressif, à commencer par moi, sur le porteur de balle » regrette Royce O’Neale, marionnette d’Uncle Drew. « Je n’ai rien apporté ce soir, surtout en premier quart » reconnaît de son côté Rudy Gobert. « Je dois donner le ton. Je n’ai pas commencé le match avec intensité, j’étais soft. » Et pour le coup c’est Jarrett Allen qui en a bien profité, avec 19 points, 18 rebonds et un bon poster souvenir.

« On ne doit pas attendre de se prendre un coup pour dire : ‘Oh merde’. On doit jouer. »

Quin Snyder a eu beau conserver ses titulaires sur le terrain, rien n’y a fait, le match était plié. Un match pour rien.

« On n’a pas proposé grand chose, et ça ne peut pas arriver » clame Donovan Mitchell. « C’est comme ça depuis le début de la saison. On joue deux bons matchs et demi, puis trois mauvais. On doit choisir ce qu’on veut être. On a le temps, mais il faut que ça commence maintenant. »

« Je pense qu’on doit se regarder et se dire : ‘On doit être bon tous les jours’. Pas seulement 75% du temps. Si on veut se battre pour le titre, on doit l’être tous les jours » insiste notamment l’arrière. « Notre problème, c’est d’avoir le bon état d’esprit dès le début de match. On ne doit pas attendre de se prendre un coup pour dire : ‘Oh merde’. On doit jouer. » Réaction attendue ce soir contre les Knicks, vaillants en ce début de saison.