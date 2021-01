En l’absence de Furkan Korkmaz, Matisse Thybulle a l’occasion de se montrer

Si Cole Anthony a terminé avec la meilleure marque offensive de sa saison rookie (16 points), dans la lourde défaite du Magic face aux 76ers, il a aussi énormément souffert : 5/18 aux tirs ! Ce ratio calamiteux est en bonne partie imputable à Matisse Thybulle.

Peu utilisé jusqu’ici, l’arrière de Philadelphie a profité de l’absence de Furkan Korkmaz, sur la touche au moins deux semaines (cuisse), et du gros écart pour récupérer des minutes. Et c’est principalement en défense, sur le meneur remplaçant d’en face, qu’il s’est illustré.

Hyper présent sur le porteur du ballon, vigoureux sur les écrans, Matisse Thybulle a même contré deux tirs en sortie de dribble du rookie. En 17 minutes, le deuxième année a rappelé pourquoi son coéquipier Ben Simmons le considère déjà comme l’un des meilleurs défenseurs de la ligue.

Sa sortie à Orlando a également été accompagnée d’un bon passage sur le plan offensif. Une attaque du cercle terminée en 2+1, puis deux bons tirs dégagés derrière l’arc : il a aligné ses neuf points dès le second quart-temps, sur une séquence d’à peine trois minutes. Avant ce match, Matisse Thybulle n’avait pas inscrit le moindre point sur ses quatre premières sorties.

Conscient de devoir mériter son temps de jeu

« J’ai trouvé sa première mi-temps phénoménale des deux côtés du terrain », qualifie Doc Rivers. « J’étais un peu agacé en seconde période parce qu’il a refusé deux tirs à 3-points pour essayer d’aller au cercle. Je lui ai pourtant dit de shooter lorsqu’il était ouvert. »

Son joueur pense que ce genre de choix est encore une question de temps. « Plus je vais avoir de minutes et plus nous allons être à l’aise les uns avec les autres sur le terrain, je pense que cela viendra » juge le 20e choix de la Draft 2019, qui jouait 20 minutes par match l’an passé. « On va avancer et prendre conscience des tirs à prendre et quels sont les meilleurs tirs. »

Sa performance va en tout cas dans le sens des attentes placées en son coach qui voit en lui « un joueur clé pour cette équipe. C’est ce qu’on lui dit depuis le début. »

« Ce n’est vraiment pas quelque chose de nouveau<"/em>, juge le « YouTubeur » NBA, en référence à ses qualités. « Je ne suis pas arrivé cette saison avec l’espoir d’être sur le terrain en raison de ce que j’ai fait l’année dernière. Je savais que j’allais devoir le mériter. Je pense que je suis en train de le faire en ce moment même. »