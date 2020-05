Pour Ben Simmons, Matisse Thybulle est déjà l’un des meilleurs défenseurs de la ligue

« C’est un stoppeur. » Il y a quelques mois, Tobias Harris ne trouvait pas meilleure définition pour son coéquipier, Matisse Thybulle. L’ailier des Sixers n’est pas le seul à le penser. Ben Simmons est du même avis et n’a d’ailleurs jamais caché qu’il détestait devoir faire face au rookie à l’entraînement.

« Il a été génial (cette saison), » qualifie l’Australien. « Il est déterminé à apprendre. Chaque rookie a ce genre de creux (ndlr : le « Rookie Wall »), comme on dit. Mais je ne l’ai pas vraiment remarqué chez lui. Je pense qu’il a été très solide dans l’ensemble. Il s’est beaucoup amélioré, sa confiance en lui est de plus en plus grande. Sur le plan défensif, sa confiance est là. Il sait qu’il est l’un des meilleurs défenseurs de la NBA. »

S’il ne tourne qu’à 5 points de moyenne par match avec des pourcentages d’adresse moyens, Matisse Thybulle gagne clairement son temps de jeu grâce à son activité de l’autre côté du terrain. Il fait ainsi déjà partie des meilleurs intercepteurs de NBA, avec un STL% de 3,5 (soit le pourcentage du nombre de possessions adverses qui finissent en interception lorsqu’un joueur est sur le terrain). Seul Kris Dunn (3,8) fait mieux cette saison.

Il suffit de jeter un œil sur une compilation de ses meilleures actions défensives pour avoir une idée de ses qualités de défenseur sur l’homme, sur les postes 1 ou 2 adverses.

Inspiré par Gary Payton, Chris Paul et Dwyane Wade

Les déclarations de ses coéquipiers n’ont rien de surprenant. On rappelle qu’en 2019, le joueur de l’université de Washington avait été désigné meilleur défenseur de l’année en NCAA. Puis, dans la foulée de la dernière Draft, ses camarades de promotion lui avaient logiquement décerné le titre officieux de meilleur défenseur parmi les rookies.

Récemment invité d’une session de questions sur Twitter, Matisse Thybulle ne cachait pas s’être inspiré de certaines anciennes gloires de la ligue. « Je ne peux pas dire qu’il y a un joueur sur lequel j’ai essayé de modeler mon jeu défensif, mais il y a une poignée de gars que j’ai observés et à qui j’ai piqué des choses dans leur jeu. Gary Payton, Chris Paul ou D-Wade et d’autres gars qui jouaient très bien les lignes de passe ou qui faisaient de petites choses pour intercepter. J’essaie juste de trouver les moyens de forcer l’interception. »

L’interception n’étant que la partie émergée de l’iceberg défensif, Matisse Thybulle doit résister plus généralement aux assauts de certains de meilleurs attaquants de la ligue. « Je dirais que Kawhi (Leonard) est le plus compliqué à défendre pour moi. Et c’est marrant parce que ce n’était pas mon duel lors de ce match (face aux Clippers) donc j’ai seulement switché sur lui à plusieurs reprises. Mais j’ai vu à quel point c’était quelqu’un de méthodique, qui cherche ses spots de tirs et s’élève. C’est l’une des choses les plus difficiles à arrêter. »