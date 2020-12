Il y a du spectacle pour l’ultime Top 10 de 2020, avec LeBron James qui finit au dunk pour son 36e anniversaire, et un festival de alley-oops avec Jarrett Allen, John Collins ou encore Giannis Antetokounmpo !

Drew Eubanks détruit lui Montrezl Harrell au contre, tandis que Kendrick Nunn et DeMar DeRozan n’ont pas pris de risque en écrasant le ballon le plus fort possible dans le cercle.