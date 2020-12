Les Celtics conscients d’avoir manqué leur présaison

Si la présaison, et peut-être encore plus en cette année si spéciale, n’est jamais une vérité absolue pour la saison à venir, les performances sont tout de même un indicateur. Pour les Celtics, il est clair que les deux rencontres perdues contre Philadelphie et Brooklyn ont été ratées.

Le revers face à Kyrie Irving et Kevin Durant a été marqué par les prestations des deux stars des Nets, très faciles face à une défense dépassée. Dans la lignée de celle de Joel Embiid quelques jours avant.

« On a été dominé », regrettait Brad Stevens à Mass Live après la rencontre. « On peut bien parler technique et couvertures défensives, mais ça ne compte pas vraiment. Les Nets ont joué avec maîtrise et dominé dans tous les secteurs. Plus globalement, on n’a pas été bon pendant une grande partie de ces deux rencontres. Après, ces matches sont faits pour ça, pour apprendre et avancer. »

Les Celtics n’ont pas eu énormément de temps pour souffler après la finale de conférence contre Miami en septembre dernier puis les blessures de Kemba Walker et Tristan Thompson pendant le « training camp » ont plombé l’alchimie collective.

L’équipe celte est encore en chantier, le coup de gueule de l’ancien intérieur de Cleveland l’a prouvé.

« On n’est pas la seule équipe à connaître des difficultés, c’est le cas de tout le monde », se rassure Jayson Tatum. « Il y a des nouveaux joueurs et on n’a pas eu énormément de temps, donc on doit trouver des solutions. »

En déclarant qu’il y a « encore des progrès à faire », Jaylen Brown ne dit rien de différent. L’ailier pense qu’au fil des semaines, les Celtics vont monter en puissance. Il le faudra car pour l’instant, le compte n’y est pas pour Boston. « On est très loin du groupe qu’on était dans la bulle », constate le coach. « On doit bosser, ce qu’on a fait puisqu’on s’est entraîné très dur, et surtout s’assurer de construire de bonnes habitudes. »