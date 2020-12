Tristan Thompson prévient qu’il va secouer ses coéquipiers

C’est sur un revers de 24 points, à domicile face aux Nets, que les Celtics ont terminé cette présaison, et Brad Stevens n’était évidemment pas content.

Ses joueurs non plus, et notamment Tristan Thompson. À l’infirmerie pour soigner ses ischios, l’ancien intérieur des Cavaliers est impatient de reprendre pour corriger les défauts de son équipe, et bousculer ses coéquipiers.

« J’ai été énervé par ce que j’ai vu » a-t-il expliqué en conférence de presse. « On possède des jeunes talentueux, et même si je n’ai que 29 ans, je fais partie des anciens. Je veux aider cette équipe pour qu’elle donne le meilleur d’elle-même. J’ai le sentiment que ma voix, ce que j’ai vécu et ce que je vois vont les défier. Si je peux leur mettre le feu au derrière pour faire en sorte que chacun donne même 1% de plus, alors j’aurai fait mon boulot. »

Selon Brad Stevens, la seule présence de Tristan Thompson à l’entraînement est déjà positive.

« Il a beaucoup participé à l’entraînement samedi, et on peut dire que notre énergie était à un niveau différent. Essentiellement, c’est parce qu’il apporte cette physicalité dont on a vraiment besoin. J’ai trouvé qu’il avait apporté ça au jeu, et cette compétitivité. »

Est-ce que ce sera suffisant pour être présent pour la reprise ? « C’est une question pour le staff » a répondu Tristan Thompson. « Quand ils me diront que je suis prêt à y aller, je serai prêt. Le but, c’est d’être encore sur le terrain fin juin et en juillet. On souhaite que tout le monde soit en bonne santé à ce moment-là. »