Brad Stevens donne des nouvelles de Kemba Walker

Il n’y a pas que le cas de Tristan Thompson, touché aux ischio-jambiers, qui inquiète Brad Stevens à l’aube de la saison 2020-2021. Le coach des Celtics s’est exprimé samedi sur la situation de Kemba Walker, toujours à l’arrêt depuis son injection de cellules souches dans son genou douloureux.

Pour l’heure, l’ex-meneur de Charlotte ne peut rien faire d’autres que quelques exercices de tir.

« J’en saurais plus début janvier sur le calendrier réel, a déclaré coach Stevens. Comme pour tout le reste, j’imagine qu’il passera à l’étape suivante assez rapidement. Et cette prochaine étape pourrait être de l’intégrer dans un groupe de travail à quatre dans lequel on simule des exercices défensifs ou des situations faisant appel à sa lecture de jeu en attaque, la plupart du temps à une vitesse raisonnable, pas à fond ».

Une chose est sûre, suite à l’épisode de la « bulle » et au rendement de Kemba Walker durant les playoffs (mais aussi au recrutement de Jeff Teague pour assurer à la mène), les Celtics prendront toutes les précautions nécessaires avant de le remettre sur le parquet, ce qui pourrait prendre plus de temps que prévu.

Les Celtics disputeront leur premier match de pré-saison ce mercredi face aux Sixers.