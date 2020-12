Brad Stevens assez pessimiste pour Tristan Thompson

Touché aux ischio-jambiers depuis une semaine, Tristan Thompson est bloqué à l’infirmerie pendant le « training camp » et ses grands débuts avec Boston vont sans doute être repoussés de quelques jours.

En effet, l’ancien pivot des Cavaliers, champion NBA en 2016, semble loin de pouvoir retrouver les parquets.

« C’est difficile à dire maintenant », commence Brad Stevens pour ESPN. « Il n’a pas participé à un entraînement encore. Il travaille avant, en faisant du 2-contre-2, du 3-contre-3. C’est très léger. »

Surtout qu’en plus de gérer cette blessure, les Celtics doivent prendre en compte la condition physique du joueur, qui est à l’arrêt depuis la suspension de la saison en mars dernier. Alors l’imaginer en tenue le 23 décembre contre les Bucks est encore plus difficile.

« Il n’a pas joué depuis longtemps », poursuit le coach de Boston. « Il n’a pas repris dans la bulle donc, dès qu’il pourra s’entraîner, il y aura une période de montée en puissance. Ce ne sera pas comme d’habitude, c’est-à-dire qu’il est disponible, il fait un bon entraînement et peut dès lors rejouer. Il faudra un peu plus que ça. Je ne sais pas ce que ça va donner pour le 23 décembre. Chaque jour qui passe, je dirais que ça devient de plus en plus improbable. »