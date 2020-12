Bradley Beal emballé par ses premiers pas avec Russell Westbrook

Bradley Beal l’a dit dès qu’il a appris la nouvelle de l’arrivée de Russell Westbrook : il ne commentera le jeu de son coéquipier que lorsqu’ils seront ensemble sur un terrain. Il est au courant des critiques, mais il ne juge pas sans savoir. Pour l’instant, tout se passe bien.

Chacun apprend à connaître l’autre, et l’arrière des Wizards prévient qu’il ne veut pas regarder d’anciennes vidéos de Russell Westbrook pour s’inspirer d’un Kevin Durant, d’un Paul George ou d’un James Harden.

« Je ne suis pas KD, je ne suis pas PG, je ne suis pas Vic (Oladipo) et je ne suis pas James » explique Bradley Beal lorsqu’on lui demande s’il va s’inspirer des anciens coéquipiers de Westbrook. « On a tous des points communs, mais on est tous différent dans notre manière de jouer. Je ne vais pas juger Russ en fonction de ses anciennes relations avec des joueurs d’autres équipes. Je veux marcher dans ses pas, et être dans l’instant. Je veux expérimenter les choses par moi-même. »

« J’ai toujours l’impression qu’on se trompe sur Russ »

Ce qu’il a constaté, c’est que tous les anciens coéquipiers de Russell Westbrook pouvaient briller à ses côtés. « Je m’attends à la même chose, c’est-à-dire qu’il va me pousser, être sur moi pour que je donne le meilleur de moi-même chaque soir » poursuit-il. « C’est plaisant d’apprendre de lui et de s’adapter. Il n’y a rien de dingue à jouer avec lui. Cela ne nécessite pas un grand ajustement. Ce n’est pas comme si c’était un tourbillon qui débarquait. »

Bien évidemment, l’arrière va tout de même devoir s’adapter à jouer aux côtés de ce « triple-double ambulant » comme il l’appelle. « Je suis facile pour m’adapter. Je ne vais pas débarquer et dire que j’ai besoin de ce tir, ou que je veux la balle ici ou là. Ce n’est pas important. Tant qu’on est tous impliqués en attaque et qu’il y a à manger pour tout le monde, ça ira pour nous. C’est un super passeur, et il peut faire des passes d’enfer. Son rythme est dingue. Je ne veux pas le comparer avec John mais il est très rapide balle en main, et il cherche les shooteurs. »

Et Bradley Beal de rappeler qu’on dit beaucoup de bêtises sur Russell Westbrook. « J’ai toujours l’impression qu’on se trompe sur Russ. Il cherche ses coéquipiers, il essaie de leur donner la balle, et il coache. »

La première du tandem, c’est dimanche, à Brooklyn, face à Kyrie Irving et Kevin Durant !