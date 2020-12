Paul George : « Je veux prendre ma retraite sous le maillot de Clippers »

Les Clippers ont tenu à évacuer un peu de pression pour leur rentrée médiatique, deux mois et demi après une élimination en playoffs contre Denver qui a fait couler beaucoup d’encre, et alors que leurs deux superstars, Kawhi Leonard et Paul George, peuvent tester le marché et s’en aller à la fin de la saison qui se profile.

Le premier veut en tout cas utiliser cet échec en playoffs pour repartir de plus belle vers les sommets. « Physiquement, je me sens bien. Je suis motivé, je veux y retourner. Ça laisse un goût amer de gâcher une avance de 3-1. Mais j’aime ça. Ce sont des choses qui façonnent un joueur. C’est le genre de choses que j’aime, le challenge. La route pour gagner un titre est dur. J’adore le processus. »

Le second, quant à lui, après avoir chargé Doc Rivers, s’est remis en question. « C’était une saison inacceptable pour moi » juge-t-il en faisant référence à ses problèmes dans la bulle – 20.2 points à 40% aux tirs, et une petite déprime. Mais ça va mieux maintenant. « Je me sens vraiment bien » assure-t-il ainsi.

Paul George voit plus loin que l’été prochain

Il attend beaucoup de Tyronn Lue étant donné ses critiques de Doc Rivers, mais tout le monde à Los Angeles attend énormément de l’ancien coach de Cleveland, qui doit faire tourner l’équipe sur le terrain et gérer les égos en interne, afin de régler les problèmes internes et ainsi éviter une déroute qui pourrait coûter cher à la franchise. Même si Paul George assure que son avenir ne dépend pas du résultat de cette saison.

« D’habitude, je pense un peu à tous les scénarios possibles, mais là je suis juste content, c’est la maison. J’ai grandi en supportant cette équipe, en voulant en faire partie. Je suis impliqué, je suis ici, je veux prendre ma retraite sous le maillot des Clippers. Je dirais ça chaque année. Mon cœur est ici et je suis heureux qu’importe ce qui arrive. Je suis heureux d’être ici. »

Entre l’arrivée de Tyronn Lue, celle de Serge Ibaka pour remplacer Montrezl Harrell, et le fait que les deux stars soient en forme pour le training camp, il y a de quoi tirer une croix sur le dernier exercice et se tourner vers le prochain avec ambition. C’était en tout cas le discours de ce retour devant les médias…