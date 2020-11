Le destin de Myles Turner lié à celui de Victor Oladipo ?

À quelques jours de la Draft, mais aussi de la « free agency », l’Indianapolis Star fait le point sur la situation de Victor Oladipo que l’on dit sur le départ.

Le quotidien raconte que, la saison dernière, l’arrière n’hésitait pas, devant ses coéquipiers, à demander à des joueurs des Raptors, des Knicks ou du Heat s’il pouvait jouer avec eux. On imagine l’ambiance aux Pacers…

Après avoir refusé une prolongation de contrat en 2019, Victor Oladipo a passé l’essentiel de la saison à l’infirmerie, et lorsqu’il est revenu, l’équipe n’a pas forcément mieux tourné. À Indianapolis, on a compris qu’il voulait partir, mais on ne veut pas le perdre sans rien en retour. C’est logique, et l’Indy Star rapporte que les discussions autour d’un échange impliquaient aussi le plus souvent Myles Turner.

Ce dernier serait très apprécié des Hornets et des Celtics, et Indiana réfléchissait à des deals en triangle où Victor Oladipo et Myles Turner partiraient chacun dans une équipe.

Pour l’instant, ça ne s’est pas fait, et le départ du coach Nate McMillan, remplacé par Nate Bjorkgren, a calmé les rumeurs. Chaque partie serait prête à patienter avant que leurs chemins se séparent. D’autant que les franchises intéressées par Victor Oladipo ont été refroidies par ses blessures, et au-delà du fait qu’il sera free agent dans un an, il faut déjà vérifier qu’il est en mesure de retrouver son meilleur niveau.

Pour le joueur, c’est important pour faire remonter sa cote, et du même coup anticiper un nouveau beau contrat en juillet 2021. Pour l’équipe, cela permet de le remettre en forme, et de faire grimper les enchères auprès des franchises intéressées. En clair, il y a peu de chances que Victor Oladipo soit transféré d’ici le début de saison, et du même coup, Myles Turner non plus. En attendant, c’est Malcolm Brogdon qui serait devenu le leader de la franchise, et ce n’est peut-être pas un mal.