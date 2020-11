Draft 2020 : quelles cibles pour le Jazz ?

Avec le 23e choix dans la Draft 2020, le Jazz ne peut pas se positionner sur les vedettes de cette cuvée, et la direction souhaite plutôt combler un besoin. Cette semaine, on apprenait que les dirigeants avaient convié Josh Green pour un essai, et l’arrière-ailier d’Arizona correspond effectivement à ce qu’ils recherchent.

« N’importe quel joueur qui est actif et un défenseur athlétique, et qui ne sacrifie pas le spacing en attaque est quelqu’un qui nous intéresse » résume Dennis Lindsey, le vice-président de la franchise, interrogé par le Deseret News, à propos des futures recrues de l’automne.

Considéré comme un « 3&D », Josh Green est actif et athlétique en défense, mais il n’est pas le seul.

Sur les extérieurs, il y a aussi Isaiah Joe, l’arrière d’Arkansas. Plus fluet, c’est un très bon intercepteur mais il n’a pas la polyvalence d’un Josh Green, capable de défendre sur les postes 1 à 3. C’est en revanche, une grosse gâchette et il sera capable d’apporter du « spacing ». À condition de mettre dedans car il shootait cette saison à 34% à 3-points sur… près de 11 tentatives !

Toujours sur les extérieurs, il y a Devon Dotson, qui vient d’être testé par les Raptors. C’est peut-être le joueur le plus rapide de cette Draft, et l’un des meilleurs voleurs de ballon. Mais comme Isaiah Joe, il n’est pas capable de défendre sur deux postes, et son 30% à 3-points n’en fait pas un danger fiable de loin. En revanche, il pourrait être ce troisième meneur que recherchent les dirigeants.

Si Utah cherche plutôt un défenseur supplémentaire sur les ailes ou à l’intérieur, il y a Jaden McDaniels, l’ailier de Washington, le frère de Jalen, sélectionné par les Hornets l’an passé. Cet ailier est capable de défendre sur plusieurs postes, de switcher sur des adversaires plus petits, et c’est un bon intercepteur et un bon contreur avec ses bras immenses. C’est un profil qui manque au Jazz. Un profil à la Jerami Grant ou à la Jonathan Isaac.

Toujours à Washington, il faudra surveiller Isaiah Stewart, dont le profil rappelle Ed Davis. C’est un 4/5, très bon contreur, et son physique est intéressant : 2m07, 115 kg, 2m25 d’envergure. Mais le Jazz est déjà bien pourvu derrière Rudy Gobert avec Tony Bradley et Ed Davis, toujours sous contrat la saison prochaine.