Avec des contrats courts, Bradley Beal veut maintenir la pression sur ses dirigeants

Même s’il répète qu’il veut effectuer toute sa carrière aux Wizards et qu’il reste sourd aux rumeurs d’un possible échange chez un candidat au titre, Bradley Beal n’en oublie pas son objectif numéro 1 : gagner un titre. C’est pour cette raison qu’il a opté pour une prolongation de deux ans, jusqu’en 2022, afin de se donner la possibilité de tester régulièrement la « free agency ». C’est ce que LeBron James ou Kevin Durant ont fait ces dernières années, et on a vu qu’ils en avaient profité pour changer d’équipes.

« J’ai signé et structuré mon contrat de manière à avoir une certaine souplesse car, au final, je veux toujours gagner. Et la franchise doit me prouver qu’on veut gagner » explique-t-il dans le podcast de J.J. Redick. « Je veux aussi voir où en est John Wall. Il y a toujours de l’espoir dans cette voie. Mais on veut aussi toujours se protéger, et être plus ou moins égoïste d’une certaine façon. Comment puis-je me donner une sorte de souplesse si on ne gagne pas, si je choisis vraiment de partir ? »

Voilà pourquoi il a opté pour cette prolongation de type 1+1, qui lui permet d’être free agent en 2022. « C’est pour cette raison que c’était un contrat de deux ans, de type 1+1, plutôt qu’un contrat de trois ans. Et puis, il y a aussi le fait de ne pas avoir été sélectionné dans une All-NBA Team. Et puis, il y a aussi le contrat max que l’on peut obtenir après 10 ans. »

Tout est évidemment calculé pour Beal qui pourrait, s’il prolonge aux Wizards, décrocher un salaire maximal qui correspond à 35% de la masse salariale. Seuls les Wizards peuvent le lui proposer. Mais ce n’est pas une priorité… « J’essaie de me mettre dans une situation où j’ai la possibilité de construire autour de moi. Mais dans le même temps, je veux gagner, et ils le savent, et ils doivent le montrer. »

Les Wizards ont donc deux ans pour retrouver les playoffs et surtout se rapprocher des premières places de la conférence Est. L’exemple du Heat prouve que c’est possible en effectuant les bons choix.