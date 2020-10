Les Cavaliers lancent leur mini-série « The Road Back »

Snobés pour la reprise de la saison dans la « bulle », les Cavaliers ne voulaient pas être en reste. Comme la plupart des autres équipes restées à quai, ils ont donc organisé leur propre camp d’entraînement à domicile.

Pour les suivre au plus près dans cette entreprise, les Cavs proposent une mini-série intitulée « The Road Back » qui suit les différentes mesures prises par la franchise de l’Ohio pour assurer ce retour au basket. On voit ainsi quelles précautions sanitaires ont été mises en place pour les joueurs qui piaffaient d’impatience de retrouver le ballon.

« C’est super d’être de retour ici », avoue par exemple Alfonzo McKinnie. « Je sais que pas mal de joueurs étaient très contents de pouvoir revenir au centre d’entraînement. »

Forcément jaloux des autres équipes dans la bulle qui ont pu accumuler de l’expérience collective, les Cavs reconnaissent cependant, par la voix de leur GM, Koby Altman, que la NBA a fait du superbe boulot à la fois pour réussi à aller au bout de ce tournoi sans aucun cas déclaré de Covid mais aussi pour incarner les revendications urgentes liées à la cause noire, notamment après la mort de George Floyd.

« Nous avons beaucoup de gratitude envers les joueurs NBA qui sont à Orlando car ils luttent chaque jour pour plus de justice sociale, tous les jours, tout en jouant et en étant séparés de leur famille pour plus de deux mois. Cela requiert beaucoup de courage et de force mentale car on veut un vrai changement de mentalité. On les soutient de tout notre coeur et on fait notre travail ici pour faire partie de cette mission. »

Pressés à leur tour de pouvoir se retrouver pour développer leurs jeunes pousses, les Cavs ont repris le travail avec joie : « On voulait tous rejouer », confirme Collin Sexton. « On voulait finir la saison. On était en train de trouver nos repères je pense, quand la saison s’est arrêtés. Mais on veut continuer à travailler avec les nouveaux coachs et JB. »