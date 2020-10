Le Heat ne veut pas abdiquer

Nuggets, Heat, même combat ? Les Floridiens ne s’étaient pas retrouvés dans cette situation durant ces playoffs. Ils vont désormais devoir imiter les hommes du Colorado en remontant leur déficit actuel (3-1) pour remporter le titre.

Malgré leur courte défaite de cette nuit, leur philosophie n’a pas bougé d’un iota.

« Je ne pense pas que cela devrait changer, » note Jimmy Butler, passé tout proche d’un nouveau triple-double. « On est tellement à l’aise avec ce que nous sommes et notre façon de jouer qu’on va s’y tenir. Et on fera avec le résultat final, on espère évidemment que ce sera une victoire, mais on doit juste s’accrocher en sachant qu’on peut contrôler beaucoup de ces choses. Mais notre confiance ne va nulle part. Elle va rester élevée. Je vais m’assurer qu’elle le reste parce qu’elle devra être au plus haut niveau pour décrocher cette prochaine victoire. »

Sans surprise, son coach Erik Spoelstra tient un discours similaire. « Nos gars aiment la compétition et adorent le défi, » rappelle le technicien. « Nous sommes ici pour un but. Nous ne nous attendions pas à ce que ce soit facile. Nous allons juste nous reposer et récupérer demain. Je pense que tout le monde va probablement en profiter un peu. Se réajuster et retourner au boulot jeudi. Je sais que notre groupe sera prêt. On va répondre. »

Du repos bienvenu pour tout le monde

Erik Spoelstra fait bien d’évoquer ce temps de récupération. Les protagonistes de cette finale vont en effet profiter d’un jour de repos supplémentaire puisque le Game 5 se dispute vendredi soir. Les Lakers vont aussi pouvoir recharger les batteries. Mais les Floridiens vont surtout profiter de ce délai pour reposer les blessés de guerre.

À commencer par Bam Adebayo qui effectuait son retour, en tant que titulaire, cette nuit. « Toujours pas à 100% » comme il dit, le pivot a apporté 15 points et 7 rebonds. Pendant ce temps, son coéquipier Goran Dragic continue de se morfondre. « J’ai le sentiment que collectivement, nous avons tous besoin de deux jours de repos, » estime Bam Adebayo. « Ce n’est pas seulement moi ou Goran, nous avons tous besoin de quelques jours juste pour nous réajuster, prendre l’air et revoir notre copie. »

« On sait qu’on doit mieux faire, » poursuit Jimmy Butler. « On sait qu’on peut être meilleur, comme je le dis en permanence. Nous en avons eu un avant-goût (cette nuit), puis nous avons commis des erreurs cruciales sur le plan défensif ou offensif et on s’est finalement tiré une balle dans le pied. Mais comme je le dis toujours, c’est une très, très, très bonne équipe. Nous devions sacrément bien jouer, en étant proche de la perfection, pour les battre. Nous ne l’avons pas fait ce soir. »