Kenny Atkinson va rencontrer les Rockets

Quatre semaines après le départ de Mike D’Antoni, les Rockets vont passer aux choses sérieuses, et après avoir programmé un entretien avec Tyronn Lue et David Vanterpool, la direction a bouclé des rendez-vous avec Kenny Atkinson, Wes Unseld Jr et Stephen Silas. C’est le signe que les choses s’accélèrent, et il faudra suivre de près la piste Atkinson car son CV et son parcours sont intéressants.

A Brooklyn, il a fait du très bon travail, notamment en créant une véritable identité de jeu et un collectif, et avant d’en arriver là, il s’était fait connaître comme assistant de D’Antoni aux Knicks, et de Mike Buendholzer aux Hawks. Mais il a aussi travaillé à Houston comme responsable de la formation sous Kevin McHale. Ce n’est donc pas un inconnu pour Daryl Morey.

Un autre nom est venu s’ajouter sur la liste des dirigeants, et il s’agit de John Lucas, justement responsable de la formation et du développement des joueurs à Houston depuis 2016. Sommité de la NBA depuis plusieurs décennies, et ancien coach des Spurs, des Sixers et des Cavaliers, Lucas est d’abord un meneur d’hommes et un leader. Il a notamment créé une structure pour aider les joueurs qui ont des problèmes d’addiction. Le Houston Chronicle rapporte qu’il est très apprécié des joueurs, et notamment de James Harden, et il pourrait être la grosse surprises des dirigeants.