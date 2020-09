Pour Jaylen Brown, les Celtics ont beaucoup appris du premier match face au Heat

On apprend plus dans la défaite que dans la victoire, et Boston a donc beaucoup appris de ce premier revers pour le moins frustrant face à Miami. Brad Stevens a notamment mis en avant des séquences trop amorphes en attaque qui ont coûté cher sur la défense du jeu rapide du Heat. Danny Ainge a quant à lui rappelé qu’aucun relâchement n’était possible face à cette équipe imprévisible, même après avoir compté 14 points d’avance dans le dernier acte…

Un constat partagé par Jaylen Brown qui attend une réaction et davantage de maîtrise pour le Game 2, ce soir.

« Brad a raison sur ce point. Je pense que nous devons nous améliorer, » a-t-il reconnu lors du point presse d’hier. « Je ne pense pas que notre Game 1 était le meilleur exemple du basket que l’on joue aux Celtics. Nous devons revenir à ce que nous faisons le mieux. Nous nous sommes éloignés de cela et quelle que soit la raison, la fatigue ou autre, ce n’est pas une excuse. Nous sommes en finale de la Conférence de l’Est et nous devons revenir à ce que nous faisons le mieux. Je pense que nous y arriverons ».

Nouvelle série, nouveaux ajustements

Pour Jaylen Brown, les Celtics ont également laissé filer un match qu’ils maîtrisaient par leur irrégularité et leur relâchement coupable sur la fin, même si Tyler Herro, Jae Crowder puis Jimmy Butler ont rentré de gros shoots.

« Nous avons aussi appris sur nous. À certains moments, nous avons lâché prise. Nous avions une assez bonne avance. Nous nous sommes peut-être éloignés de ce qui nous avait permis d’avoir cette avance. Pour continuer à jouer comme nous le voulons, nous devons continuer à mettre l’accent sur le jeu, quel que soit le score ».

À chaque série ses ajustements. Au même titre que les Lakers vont devoir changer leur façon de jouer face aux Nuggets par rapport aux Rockets, les Celtics doivent eux aussi approcher cette étape différemment de la précédente face au champion en titre. L’action du match entre Jayson Tatum et Bam Adebayo en est l’exemple le plus clair.

« Miami est juste une équipe différente, » a poursuivi Jaylen Brown. « Ils ont beaucoup de gars qui coupent, des trucs comme ça. Toronto était plus physique. Miami est physique, mais d’une manière différente. C’est juste une équipe différente. Je n’ai pas vraiment de comparaison à faire. Je ne suis pas vraiment concentré sur Toronto. Je suis concentré sur Miami. Nous devons juste être capables de nous adapter. C’est tout ».