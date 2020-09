Danny Ainge regrette la gestion du tempo de son équipe dans le Game 1

Absent de la bulle, Danny Ainge surveille quand même de près ses Celtics et ne manque pas d’offrir ses observations après chaque partie, comme il l’a fait suite au Game 1 perdu in extremis face au Heat, sur 98.5 The Sports Hub.

Outre un défaut d’agressivité par rapport à Miami, les difficultés de Kemba Walker et le manque de diversité en attaque, le président celte regrette une mauvaise gestion du rythme quand ses troupes étaient devant.

« On avait l’air fatigué, on faisait tourner l’horloge. Quand on a eu 14 points d’avance on s’est mis au ralenti » se lamente-t-il. Il faut dire que les C’s ont donné tellement d’énergie pour protéger leur ligne à 3-points que le Heat n’avait d’autres choix que d’accélérer et que le carburant celte a fini par diminuer.

« C’est toujours dur de changer le momentum d’une rencontre. L’équipe qui a 14 points de retard essaie d’accélérer le tempo et l’autre de le ralentir. Mais c’est toujours dangereux. Je l’ai vu pendant ces playoffs, et par le passé, c’est dangereux de ralentir le jeu. Il faut savoir quand le faire ou ne pas le faire. »

Danny Ainge pense notamment aux Clippers, qui ont gâché trois grosses avances face aux Nuggets avant de se faire éliminer. « Ils avaient 19, 16 et 14 points d’avance. Quand tu ralentis le jeu, c’est dur de retrouver le momentum une fois que tu l’as perdu. Comme on le sait, on vit dans une ère où il y a tellement de 3-points qu’une avance de 20 ou 14 points ne veut plus dire grand-chose. Ça équivaut à 6 points à mon époque. »

Au moins, son équipe a réussi à faire une différence. Il n’y a plus qu’à la conserver la prochaine fois…