Le Jazz ne veut pas briser le duo Mitchell-Gobert

Comme le Thunder, le Jazz s’est incliné en sept manches au premier tour, mais contrairement au Thunder, Utah va conserver son coach, Quin Snyder, et il n’est pas question de se séparer de Rudy Gobert ou de Donovan Mitchell. En mars, il y avait de l’eau dans le gaz entre les deux All-Stars mais ils se sont expliqués, et il n’y a pas de raison de briser ce « one-two punch ». Voilà pourquoi le Jazz va casser sa tirelire pour conserver Mitchell avec un contrat de cinq ans au salaire maximum, et voilà pourquoi on pense déjà à la prochaine prolongation de contrat de Gobert.

« C’est difficile de parler quand on n’a pas d’orientation. Le règlement NBA m’empêche d’en dire beaucoup sur les négociations et les prolongations de contrat » explique le GM Dennis Lindsey. « Ceci dit, on est extrêmement satisfait de ces deux joueurs, mais aussi en tant qu’hommes. C’est vraiment, vraiment compliqué de posséder un noyau, du niveau de franchise player, que ce soit dans un petit ou un grand marché. Mais c’est exponentiellement plus difficile de trouver un tel niveau de talent avec de telles personnalités et une telle compétitivité. »

Voilà pourquoi le Jazz a le sentiment de posséder un duo rare et qu’il va falloir très bien entourer pour leur éviter d’avoir des envies d’ailleurs. « Nous comptons recruter des joueurs du talent de Rudy et Donovan, et par définition, nous souhaitons les conserver pour aller de l’avant. »

La marge de manœuvre du Jazz est limitée, mais Donovan Mitchell avait déjà annoncé qu’il voulait repartir avec les mêmes au combat. « Ce n’est qu’un début… Je sais ce que je suis capable de faire, et combien je me donne à fond, et combien cette équipe se donne à fond. Ce n’est pas la fin de quelque chose. C’est ce qui me motive. Ce n’est pas la fin. C’est juste le commencement. Je suis déjà prêt à rejouer. On l’est tous ».