Jimmy Butler n’est pas surpris que Giannis Antetokounmpo ne défende pas sur lui

Alors que le Heat arrachait le Game 1 de la demi-finale de conférence, avec un Jimmy Butler à 40 points qui cuisinait les différents défenseurs (Wesley Matthews, George Hill, Khris Middleton…) de Milwaukee dans le money-time, une question a commencé à se répandre sur les réseaux sociaux : pourquoi donc Giannis Antetokounmpo, tout juste élu meilleur défenseur de l’année, n’a-t-il pas demandé à s’occuper de l’arrière/ailier de Miami ?

Interrogé après la rencontre, le « Greek Freak » a confirmé qu’il n’avait pas cherché à le faire, expliquant qu’il faisait « ce que son coach lui demande de faire ». Mais pour Jimmy Butler, c’est logique.

« Euh, non. Je ne suis pas surpris », répond ce dernier à The Athletic qui l’interroge sur le sujet. « Je le vois comme ça. Il est l’un des meilleurs défenseurs en aide de la ligue. C’est ce qu’il a fait toute l’année. Et je pense qu’on ne peut pas se focaliser sur ce que fait l’adversaire. Il faut vraiment se concentrer sur ce que l’on fait – ce qu’on a fait toute l’année. Non, je ne suis pas surpris. S’il change… et qu’il défend sur moi, vous savez que nous allons faire ce qu’il faut pour continuer à gagner. Parce que je vais vous dire : ils ne peuvent pas faire ça, car ça torpille leur défense côté faible. Donc de toute façon, on sera dans une bonne position. On a beaucoup plus de gars qui peuvent faire ce que j’ai fait l’autre soir, encore mieux que moi, donc on verra. »

Un grand jeu de cache-cache dans les instants décisifs

Bien sûr, Jimmy Butler exagère car le Heat n’a pas d’autres joueurs capables de jouer le un-contre-un avec autant d’efficacité, mais en envoyant Giannis Antetokounmpo sur lui, les Bucks ne règleront pas forcément le problème.

Dans le money-time des rencontres de playoffs, les équipes jouent globalement à un grand jeu de cache-cache, où les attaques tentent de placer leurs meilleurs joueurs offensifs face aux défenseurs plus lents ou moins grands, en fonction de l’avantage qu’elles essaient de tirer. Hier soir, les Raptors ont ainsi tenté d’attaquer Kemba Walker en fin de match, alors que les Celtics essayaient de leur côté de jouer au maximum sur Serge Ibaka. Le but pour Nick Nurse et Brad Stevens étant dans ces conditions de « cacher » au maximum leurs défenseurs ciblés…

Dans ces conditions, mettre Giannis Antetokounmpo comme premier défenseur sur Jimmy Butler va simplement forcer le Heat à multiplier les écrans pour provoquer un changement vers un défenseur plus faible, ou profiter des prises à deux. Même si on peut quand même imaginer que Mike Budenholzer va tenter différentes approches.

Réponse en tout cas ce soir, à partir de 00h30, sur le League Pass…