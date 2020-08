Les Pelicans éliminent les Wizards

Après une première mi-temps équilibrée, les Pelicans ont attendu le milieu du 3e quart-temps pour prendre la mesure des Wizards. C’est d’abord J.J. Redick qui frappe à 3-points, puis ce sont les remplaçants Nicolo Melli et Frank Jackson qui signent un 9-0 pour passer le score à 85-76. Le 3-points au buzzer de Jerome Robinson ne change rien, les Pelicans ont le match en main et ils attaquent le dernier quart-temps avec 10 points d’avance (91-81).

Toujours à 3-points, Josh Hart et Jackson continuent de faire mouche, et sous les panneaux, Derrick Favors fait le ménage pour donner 16 points d’avance (103-87). Très bon, Jrue Holiday reçoit le soutien de Brandon Ingram pour conserver cette avance, et les Pelicans effacent la triste prestation de la veille en s’imposant 118-107. Ils signent une 30e victoire pour revenir à la hauteur des Spurs et des Suns, tandis que les Wizards sont en vacances.