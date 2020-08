Le Jazz fait l’impasse sur le match face aux Spurs

On doute que la NBA voie ça d’un bon oeil mais le Jazz a décidé de mettre quatre joueurs au repos pour la rencontre de ce soir face aux Spurs. Une rencontre importante pour San Antonio qui se bat pour une place en playoffs avec 29 victoires, soit trois de moins que les Grizzlies et les Blazers, et désormais une de moins que les épatants Suns.

Ainsi, Quin Snyder devra se passer de Mike Conley (genou droit), Donovan Mitchell (cheville gauche), Royce O’Neal (mollet droit) et Rudy Gobert (repos). Un choix dicté par un back-to-back qui les verra affronter les Nuggets samedi. Cinquième, à égalité avec les Rockets, le Jazz sait qu’il terminera entre les 3e et 6e places, et finalement la place importe peu sans l’avantage du terrain. En revanche, peut-être que Snyder préfère défier les Nuggets au complet puisque les deux formations pourraient se retrouver au premier tour.

Quant aux Spurs, ils devront tout même se méfier puisque l’exemple récent des Nets, face aux Bucks, prouve qu’un effectif décimé peut-être piégeux.