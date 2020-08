Jae Crowder a le feu vert pour shooter de (très) loin

Le Heat disposait déjà de Duncan Robinson en qualité de shooteur d’élite. Erik Spoelstra peut désormais compter sur un autre joueur capable de dégainer de loin avec fiabilité en la personne de Jae Crowder arrivé en provenance de Memphis avant la trade-deadline.



Depuis qu’il a atterri en Floride, l’ailier tourne à un très satisfaisant 40.8% de réussite derrière l’arc en 7 tentatives sur 15 matchs disputés. Ses deux premières sorties dans la « bulle » floridienne, au sein du cinq majeur en lieu et place de Meyers Leonard dans un rôle de poste 4 fuyant, ont confirmé la volonté d’Erik Spoelstra de continuer à l’utiliser de la sorte.

Certes, Jae Crowder reste toujours aussi précieux d’un point de vue défensif mais sa capacité à étirer les défenses adverses avec son tir extérieur représente aujourd’hui son meilleur atout aux yeux de son coach.

« Le plus important, c’est qu’il continue à étirer le terrain et qu’il mette des paniers importants comme il l’a fait historiquement au cours de sa carrière, a confié Erik Spoelstra au Sun Sentinel au sujet de Jae Crowder qui a culminé à 7/14 derrière l’arc sur ces deux derniers matchs. Il semble être à la hauteur de la situation. Oui, je veux qu’il continue ce spacing et qu’il tire avec une grande confiance, voire qu’il tire de plus loin, pour nous aider à élargir le terrain. Il a une portée de plus de 7.50 mètres. J’aimerais qu’il s’écarte plus et qu’il en tire quelques uns par match. »