Le MVP de la nuit : James Harden comme à la parade

L’arrêt de la saison n’a pas changé James Harden. Contre les Mavericks, on a retrouvé « The Beard » comme on l’avait quitté, entre « eurostep » pour aller marquer près du cercle, stepback à 3-points et « pocket pass ».

Bouillant en début de match, le MVP 2018 a ainsi inscrit 23 points rien qu’en premier quart-temps, en profitant pour dépasser Calvin Murphy et devenir le deuxième meilleur marqueur de l’histoire des Rockets. Avec ses 17 977 points, il reste encore à bonne distance d’Hakeem Olajuwon, sur la plus haute marche avec ses 26 511 points.

Face à une « défense » de Dallas très au large et qui lui a laissé des boulevards, James Harden s’est donc régalé, dans un score fleuve (153-149). Il termine ainsi avec 49 points, 9 rebonds et 8 passes décisives.

Surtout, il finit le match à 14/20 au tir et avec une seule balle perdue dans une performance très propre.