Harrison Barnes va rejoindre la « bulle »

Touché par le Covid-19 début juillet puis bloqué en quarantaine à Sacramento depuis plusieurs jours, Harrison Barnes se faisait attendre chez les Kings. L’attente va bientôt prendre fin puisque l’ailier est en route pour Orlando nous informe le Sacramento Bee.



Bien évidemment, l’ancien des Warriors va devoir observer deux jours de quarantaine dans sa chambre, au sein de la « bulle » et réussir deux tests négatifs de suite, avant de rejoindre ses coéquipiers, mais ce n’est plus qu’une question d’heures.

« Il en a terminé avec son protocole à Sacramento et il est dans l’avion pour Orlando », a confirmé Luke Walton ce vendredi. « On est heureux de pouvoir enfin l’avoir parmi nous. C’est une étape importante. »

Barnes ne pourra pas jouer ce samedi contre les Bucks ou lundi contre les Clippers. En revanche, le coach n’écarte pas la possibilité de l’aligner le 31 juillet prochain, pour la reprise de la saison contre les Spurs.

« On va faire un petit bilan quand il sera là », annonce l’ancien entraîneur des Lakers. « On va être malin, mais Harrison se donnait à fond avant d’être testé positif. On va faire des examens physiques pour vérifier s’il est prêt à jouer le premier match. On a du temps pour le préparer. »