Frank Vogel compte retrouver Rajon Rondo en playoffs et le prendre comme assistant en attendant

Le retour à l’entraînement ne s’est pas déroulé de la meilleure des manières pour les Lakers avec cette blessure au pouce de Rajon Rondo, qui lui vaut une opération en dehors de la bulle et six à huit semaines d’absence.

La conséquence de l’arrêt prolongé de la saison ? Difficile à dire. « Il a fait une pause pour aller voir le médecin car il avait peur que quelque chose n’aille pas, mais il n’était pas sûr de quand c’était arrivé » raconte chez ESPN un Frank Vogel bien embêté par le pépin de son meneur remplaçant, et qui pense déjà à son retour. « C’est une grosse perte pour notre équipe, mais on s’attend à ce qu’il soit là pour les playoffs. On est très confiant sur le fait qu’il pourra revenir et jouer un rôle majeur à ce moment-là. »

KCP tient la corde à l’arrière dans le cinq majeur

L’entraîneur ne veut pas se passer de « playoffs Rondo » et espère le garder impliqué en mode « assistant coach Rondo » pour les prochaines semaines. « On communique avec l’extérieur au niveau de la vidéo, avec le staff et les coachs. Kurt Rambis peut observer nos entraînements via Zoom et participer à nos réunions par exemple. Je veux vraiment offrir cette possibilité à Rajon si c’est quelque chose qui l’intéresse. »

Une blessure qui vent s’ajouter au forfait d’Avery Bradley, compensé depuis par l’arrivée de J.R. Smith. Frank Vogel doit revoir ses rotations, mais il a déjà une idée de celui qui commencera les matchs à l’arrière.

« Kentavious Caldwell-Pope a fait un super job quand Avery (Bradley) s’est blessé plus tôt dans la saison. J’en suis là au niveau de mon cinq majeur, avec lui à cette place. Même si évidemment, on verra comment ça se passe au niveau des entraînements. » En espérant éviter une autre blessure.