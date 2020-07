Rudy Gobert, la reprise pour tourner la page

Sa contamination au Covid-19 a entraîné la suspension de la saison, et sa blague avec les micros a fait de lui un bouc-émissaire idéal aux yeux du public. Une situation compliquée à gérer, comme l’avoue Rudy Gobert.

« Il est évident que lorsque le monde entier vous juge, vous menace ou vous envoie beaucoup d’énergie négative et d’autres choses de ce genre, ce n’est pas facile en tant qu’être humain », explique le pivot. « Mais, dans le même temps, les gens vous jugent simplement sur la perception qu’ils ont et cette perception dépend parfois d’une image, d’une vidéo ou d’une interview, d’une action. Donc, les gens ne vous connaissent pas vraiment. »

Cette courte vidéo de Rudy Gobert touchant les micros a ainsi profondément abîmé l’image du double meilleur défenseur de NBA, qui venait de fêter sa première sélection au All-Star Game.

« Les gens autour de moi, ils me connaissent vraiment, ils savent qui je suis et c’est ce qui compte pour moi », relativise-t-il. « Au bout du compte, je ne pourrai pas contrôler la perception que tout le monde a de moi, mais je peux contrôler mes actions, je peux contrôler les choses que je fais pour les gens autour de moi, pour la communauté. Les choses que je fais pour mes coéquipiers sur le terrain, en dehors du terrain, tout ce que je peux contrôler et c’est ce qui compte vraiment pour moi. »

Le pivot a ainsi multiplié les dons pour aider les employés du Jazz ou les malades du Covid-19 dans le monde, et alors qu’il a finalement retrouvé l’odorat, trois mois après sa contamination, il veut désormais tourner la page.

« Je suis prêt à aller sur le terrain pour essayer de gagner le titre. C’est l’objectif. Après tout ce que nous avons vécu, en tant qu’équipe et êtres humains, ce serait un beau comeback »

« Il se passe beaucoup de choses et cela a été un sacré parcours, mais je suis heureux maintenant que je suis en bonne position et je suis content de retrouver la joie de jouer au basket avec mon équipe. La compétitivité est de retour », continue-t-il. « Je suis prêt à aller sur le terrain pour essayer de gagner le titre. C’est l’objectif. Pour être honnête, après tout ce que nous avons vécu, en tant qu’équipe et êtres humains, ce serait un beau comeback. »

Quant à son entente avec Donovan Mitchell, « ça va », répond Rudy Gobert, faisant écho à son camarade.

Entre les lignes, on comprend quand même que tout n’est pas revenu comme avant, et qu’il faudra du temps pour que ce soit davantage que simplement cordial, mais l’arrière a consciences que ce sont des épreuves classiques.

« Vous regardez tous les duos et pour nous aussi, il peut y avoir de la tension. Il va y avoir des difficultés. Il est évident que je veux être ici. Lui aussi, mais ça arrive toujours. Cela arrive à toutes les équipes, peu importe qu’elles gagnent des titres ou qu’elles soient en dernière position, ça arrivera toujours. Même dans un environnement de travail, on ne va pas toujours s’entendre, sortir pour manger ou passer du temps avec ses coéquipiers. »

Pas besoin que Donovan Mitchell et Rudy Gobert soient les meilleurs amis du monde, si ça marche sur le terrain.