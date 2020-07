Marvin Bagley III est de retour à 100% mais n’a aucune idée du rôle qui l’attend

Avant la reprise de la saison, l’année sophomore de Marvin Bagley III pourrait se résumer ainsi : une fracture du pouce, puis une grosse entorse de la cheville qui lui ont laissé le temps de jouer 13 matchs et de faire planer un gros doute sur son rôle dans le système de Luke Walton.

Condamné à clore le bilan de sa deuxième saison NBA ainsi en mars, il a aura finalement une chance de l’améliorer à Orlando : comme d’autres, il a profité de la suspension de la saison pour se soigner et il est aujourd’hui « à 100%, prêt à y aller » assure-t-il dans des propos relayés par SacTown Royalty.

Les problèmes de santé résolus, reste celui de sa place dans l’équipe, qui anime Sacramento depuis plusieurs mois.

On l’imagine capable de jouer, à terme, sur les postes 3, 4 et 5 dans les bureaux du club. Mais pour l’instant, il n’a pas le bagage pour jouer 3, tandis que Nemanja Bjelica et Harrison Barnes sont des options fiables au poste 4, capables d’étirer le jeu, alors qu’il tourne à 29% de réussite en carrière à 3-points, et 18% cette année sur 13 matchs.

Pas le moment d’innover

Reste le poste 5, mais Richaun Holmes s’y est imposé avec fracas et Alex Len s’est montré intéressant pour le suppléer depuis son arrivée d’Atlanta. Tandis que Marvin Bagley III, lui, n’a pas joué.

Mais l’ancien de Duke est conscient de la situation. « Je n’ai pas parlé de ça avec Luke. Je ne crois pas que ça dépende de moi. Ce qu’il décidera est en dehors de mon pouvoir. Tout ce que je sais, c’est que je suis prêt. Je vais continuer à contrôler ce que je peux contrôler, être prêt, travailler comme un acharné. Je n’ai aucune attente. Qu’importe ce qui arrive, je serai prêt, c’est mon état d’esprit. »

En prime, les Kings vont se lancer dans un sprint vers les playoffs qui laissera peu de marge de manœuvre à Luke Walton. Mais peu importe, l’intérieur verra pour son rôle plus tard : l’équipe avant tout.

« Je pense que le plus important, pour tout le monde, c’est d’être sur la même longueur d’onde. Je ne pense pas que le sujet ce soit moi, ou n’importe qui d’autre, mais plutôt notre manière d’avancer ensemble » conclut-il.