Mike Malone rassurant sur le cas Nikola Jokic

S’il y avait beaucoup de sujets à aborder avec Mike Malone hier après des semaines de disette pour les médias, celui qui comptait vraiment concernait la santé de Nikola Jokic, testé positif au Covid-19 la semaine dernière en Serbie. Son retour avait alors été retardé, mais son entraîneur a bon espoir de le revoir dans les Rocheuses très rapidement.

« Nikola se sent super bien » se réjouit le coach, cité par ESPN, confirmant indirectement qu’il est asymptomatique. « On cherche un moyen de le ramener ici. Jeudi prochain on part pour Orlando, on espère et on s’attend à ce qu’il soit avec nous dans l’avion. De ce que j’ai entendu, y compris de sa part, il se sent bien et il a hâte de revenir. »

Pour prendre l’avion du retour vers les États-Unis, il lui faudra être testé deux fois négatif au Covid-19 en vingt-quatre heures en Serbie.

Une fois arrivé à Denver, il devra passer une batterie d’examens et être une nouvelle fois testé négatif. Des procédures auxquelles les Nuggets seront familiers puisque deux autres membres du club sont aussi contaminés. Ceux-ci seraient aussi asymptomatiques mais le calendrier de reprise de l’équipe, troisième à l’Ouest, est perturbé.

« On a fermé le centre d’entraînement, on pensait que c’était la meilleure chose à faire » confirme Mike Malone. « (Hier), c’était censé être la première journée de la phase 3, tous nos joueurs devaient se retrouver. Pour faire du 1-contre-0. Mais on a placé la santé au-dessus cette troisième phase. Il y a une chance qu’on rouvre avant de partir pour Orlando, ça dépend des résultats des prochains jours. »