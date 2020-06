A Disney World, les matches se disputeront dans trois salles différentes

Il se murmure que c’est vendredi que la NBA devrait dévoiler le calendrier de la fin de la saison régulière avec huit matches par franchise, soit 88 matches au total. Cette fin de saison régulière se disputera du 30 juillet au 14 août, et selon Alex Martins, le patron du Magic, les matches se dérouleront dans trois salles différentes : le HP Field House, le Visa Athletic Center et The Arena.

« On jouera des matches toute la journée avec un système de rotation entre les salles » a-t-il expliqué devant les autorités du comté d’Orange.

Yahoo! Sports évoque des matches en continu, comme en summer leagues, mais seulement deux à trois matches par salle par jour. La raison ? La NBA envisagerait de complètement nettoyer la salle après chaque match. C’est ce qui est fait depuis un mois à l’entraînement où les cercles, les ballons et les vestiaires sont désinfectés après chaque passage de joueurs.

Par jour, on devrait donc avoir six à neuf matches au maximum, répartis entre 12h00 et 21h00.

Le dirigeant du Magic a précisé qu’à leur arrivée sur place, les joueurs seront confinés dans leurs chambres pendant deux jours pour effectuer les tests, et qu’ensuite, les installations seront exclusivement réservées aux personnes liées à la reprise de la saison (joueurs, arbitres, staff…).