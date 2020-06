La G-League ne reprendra pas

Petite sœur de la NBA, la G-League avait aussi stoppé sa saison le 12 mars dernier, environ deux semaines avant la fin de sa saison régulière. Mais contrairement à la NBA, le championnat ne reprendra pas.

C’est ce qu’a annoncé son président, Shareef Abdur-Rahim.

« Même si l’annulation de la saison pèse lourdement sur nous, nous avons conscience que c’est la décision la plus appropriée à prendre pour notre championnat » explique l’ancien intérieur des Grizzlies et des Hawks dans un communiqué de presse, remerciant au passage les joueurs, les coaches et les fans.

En conséquence, la G-League ne désignera pas de champion cette année, mais elle va prochainement délivrer ses trophées annuels : MVP, Rookie Of The Year et Coach Of The Year. Autre information : les franchises s’engagent à verser la totalité des salaires.

Rappelons que la saison prochaine, la G-League comportera une équipe de plus, la « Select Team » composée notamment de lycéens très bien rémunérés pour parfaire leur formation avant de s’inscrire dans la Draft.