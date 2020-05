Le format pour la reprise est un vrai casse-tête pour la NBA

Alors que Damian Lillard a déjà prévenu qu’il ne jouerait pas des matches sans enjeu, du côté des Hawks, qui possèdent le pire bilan à l’Est, on ne veut pas, au contraire, manquer la moindre occasion de jouer.

« Nos gars sont excités par cette opportunité de reprendre. C’est important pour nous » explique sur ESPN Travis Schlenk, le président/GM d’Atlanta. « Nous avons une jeune équipe, en raison des blessures et d’autres choses, on ne les a pas vus ensemble. Clint Capela dit qu’il se sent bien, et il y a une chance que nous puissions le revoir sur le terrain. S’entraîner et disputer cinq matches seraient précieux pour nous« .

Le dirigeant d’Atlanta parle de cinq matches alors que son équipe en a déjà joué 67, et c’est parce qu’il se dit, selon ESPN, que la NBA voudrait désormais atteindre les 72 matches, et non plus 70. Ce qui sous-entend faire venir les 30 équipes à Orlando, et qu’elles disputent chacune entre 5 et 9 matches. Au quotidien, l’idée serait de reprendre le format de la Summer League avec des matches de midi à 21h.

Selon nos confrères, les Cavaliers, les Pistons ou encore les Wizards et les Pelicans veulent rejouer. Mais il n’y a pas d’unanimité chez les équipes mal classées car certaines pensent aussi à la Draft et à la « lottery ». Si certaines équipes veulent se battre pour les playoffs, d’autres veulent à l’inverse, même si ça ne sera jamais ouvertement dit, se placer au mieux pour la « lottery » avec la possibilité de décrocher le 1er choix de la Draft 2020.

La NBA prête à prendre son temps…

Cette semaine sera décisive, et jeudi, les GM en discuteront entre eux, tandis que les propriétaires et la NBA doivent s’appeler vendredi pour faire le point, et sans doute faire des annonces officielles. Mais rien ne presserait car la NBA serait même prête à reprendre en… août ! Adam Silver veut donc continuer à étudier toutes les possibilités, et à avoir le maximum de retours sur les différents scénarios plutôt que de se précipiter sur une formule qui pourrait déplaire aux joueurs et… au public devant son écran.

« Si on ne joue pas, on perd de l’argent » rappelle un joueur d’une équipe de bas de tableau, sous couvert d’anonymat. « On est déjà dans le trou… Quel message allons-nous envoyer au public, aux équipes et aux joueurs si on accepte que 10 à 14 équipes ne jouent pas ? On a déjà un problème de compétition en NBA. Pour moi, il faut faire jouer un maximum de matches aux 30 équipes, ou alors jouer directement les playoffs. »

On en revient alors aux critiques de Damian Lillard qui préfère ne pas jouer s’il s’agit de faire jouer quelques matches sans enjeu.