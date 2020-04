Adam Silver et Mark Cuban parmi les conseillers de Donald Trump pour la relance économique

Alors que les Etats-Unis sont actuellement frappés de plein fouet par l’épidémie de Covid-19, avec plus de 2 200 morts du virus dans la journée d’hier, Donald Trump préfère préparer la relance économique.

Le président américain a ainsi annoncé une liste de 200 conseillers, pour l’aider à planifier la réouverture économique en ces temps de coronavirus. On trouve dans cette liste beaucoup de dirigeants des grandes sociétés américaines (Cisco Systems, Tyson Foods, Archer Daniels Midland, Bank of America, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup, Wells Fargo, US Bank, Morgan Stanley, Grand Rapids State Bank, Southern Bank Corp…) mais également la plupart des dirigeants sportifs (MLB, NHL, NFL, UFC, PGA, NASCAR).

Il y a ainsi Adam Silver, le patron de la NBA, mais aussi Mark Cuban, le propriétaire (optimiste) des Mavericks.

Car Donald Trump veut relancer l’activité économique le plus rapidement possible, et les sports semblent faire partie de sa stratégie. « Nous devons récupérer nos sports. Je suis fatigué de regarder des matchs de baseball qui ont 14 ans », expliquait-il hier en conférence de presse. « Mais je n’ai pas vraiment eu le temps de regarder. Je dirais que je regarde peut-être un frappeur puis je retourne au travail ».

Et du travail, il y en a, même si le flou est énorme et que la gestion polémique de Donald Trump entraîne des variations énormes entre les États. En Californie, le gouverneur démocrate Gavin Newsom a ainsi une approche très prudente, expliquant que les grandes ligues doivent attendre et ne pourront reprendre cet été qu’à huis clos, les rassemblements étant trop risqués tant que l’immunité collective n’est pas atteinte, ou qu’un vaccin n’est pas trouvé.

Du côté du gouverneur républicain de la Floride, Ron DeSantis, c’est presque la logique inverse, puisqu’il a signé la semaine dernière un décret plaçant « les sports et la production média nationale » parmi la liste des « services essentiels ». De quoi y permettre une reprise immédiate (à huis clos), comme l’a déjà fait la WWE…