« Je n’ai jamais pensé quitter Duke pour une autre université. En revanche, j’avais étudié très sérieusement des offres NBA. La première en 1990 pour coacher Boston. Une autre en 1994 de la part des Blazers. Et enfin, celle des Lakers en 2004. Ils avaient été vraiment bien avec moi. Mais je ne pouvais pas abandonner tout ce que j’ai fait et donné à Duke ».

En quarante ans de coaching à Duke, Mike Krzyzewski aurait eu au moins cinq propositions sérieuses provenant de franchises NBA. Mais « Coach K » n’a finalement jamais trouvé le « bon moment » pour quitter Durham, où il devrait finir sa carrière d’entraîneur alors qu’il a fêté ses 73 ans il y a deux mois et qu’il s’estimait déjà « trop vieux pour de nouveaux challenges » il y a près de dix ans.

Le poste de sélectionneur de Team USA, de 2005 à 2011, aura été sa seule infidélité aux « Blue Devils », et lui a permis de coacher les plus grands comme il aurait pu le faire en NBA.

« Parce que j’ai eu la chance d’entraîner ces grands joueurs, je n’ai jamais regardé en arrière. Et j’ai adoré entraîner à Duke, ça a été une double-casquette parfaite pour moi », a récemment déclaré le coach qui a le plus gagné de l’histoire en championnat universitaire.

L’un des plus gros pourvoyeurs de talents en NBA est ainsi revenu sur les différents appels du pied de la part de la NBA, à commencer par les Celtics, qui ont manifesté leur intérêt à l’issue de la saison 1989-1990, alors que « coach K » venait d’emmener Duke au « Final Four » du championnat universitaire pour la troisième fois de suite. Sur sa lancée, Duke remportera ainsi deux titres nationaux en 1991 et 1992, les deux premiers de Mike Krzyzewski. Le moment n’était donc pas propice à un départ.

Spectateur du changement de la NCAA depuis 40 ans

Après un nouvel essai en 1994 de la part de Portland, c’est en 2004 que « coach K » a été le plus proche de coacher NBA, après le fiasco du quatuor Payton-Bryant-Malone-O’Neal et le départ de Phil Jackson. La franchise californienne avait proposé un deal à 40 millions de dollars sur cinq ans et Kobe Bryant s’était beaucoup investi pour le faire venir, en vain, Mike Krzyzewski laissant finalement le poste à Rudy Tomjanovich. Au départ de ce dernier dès la mi-saison, l’emblématique stratège de Duke aurait pu à nouveau en être, jusqu’à ce que Phil Jackson ne reprenne du service.

« Avec les Lakers, j’étais proche, mais quelques mois plus tard, Jerry Colangelo m’a offert la chance d’être coach de la sélection américaine », poursuit Mike Krzyzewski qui a ensuite décliné deux nouvelles propositions émanant des Nets en 2010 pour les débuts de l’ère Prokhorov, avec notamment un salaire estimé à entre 12 et 15 millions par saison, puis des Wolves en 2011.

S’il n’a jamais fait de la NBA un objectif, « Coach K » pense que la situation aurait pu être différente aujourd’hui, notamment à cause du fait que la NCAA a changé, les étudiants accédant à la NBA de plus en plus rapidement, à l’image de Zion Williamson qui n’est resté qu’une saison à Duke, contrairement à ses plus jeunes années, lorsqu’un joueur complétait au moins quatre années de cursus universitaire avant de se présenter à la Draft, Dans le contexte actuel, il se serait peut-être laissé tenté.

« Si j’étais un coach universitaire qui avait le même niveau de succès que j’ai eu vers la fin de ma quarantaine et au début de ma cinquantaine, je pense que je serais probablement devenu un coach NBA, a-t-il ainsi lancé. L’université, c’est devenu un monde fou. Tu ne peux pas développer des relations comme tu pouvais le faire par le passé ».